غزة تجمع مئات المشاهير وآلاف الحاضرين في حفل أسطوري بالعاصمة البريطانية (فيديو)

في حفل أسطوري في قاعة أوفو أرينا في ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، احتشد مئات من الشخصيات والنجوم العالميين في حفل خيري لدعم غزة في مواجهة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ نحو عامين.

وضم الحفل مجموعة من النجوم العالميين في السينما والغناء، بينهم المغني الأسطوري البريطاني برايان إينو. ويهدف الحفل، لجمع ملايين الدولارات من التبرعات للمنظمات الفلسطينية مثل مؤسسة التعاون، وصندوق إغاثة أطفال فلسطين، وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، كما يهدف لنشر الوعي بما يجري في القطاع.

وشهد الحفل مشاركة من الفنان العالمي ريتشارد جير، الذي هتف عاليا “نتنياهو يجب أن يرحل”، والممثل العالمي كيليان ميرفي، بينما أشعل ظهور الطبيب الأسكتلندي من أصل فلسطيني غسان أبو ستة صيحات الإعجاب في القاعة التي شهدت حضورا بالآلاف.

وتعالت الهتافات “فلسطين حرة” في ليلة شهدت زيارة تاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعم الأكبر لإسرائيل في حربها على غزة، إلى العاصمة البريطانية لندن.

وظهر الفنانان فينيس أوكونيل وبيلي إيليش بين العديد من النجوم في “فيديو” لجمعية “معا من أجل فلسطين”، يدعو إلى إنهاء العنف والقتل الجماعي في غزة، وظهر في “الفيديو” أيضا كيليان مورفي، خافيير بارديم، برايان كوكس، خواكين فينيكس، وغيرهم من الوجوه الشهيرة.

"فقدنا كل مقومات الحياة".. شهادة مروعة للطبيبة روز عن الوضع في #غزة خلال حفل بويمبلي لدعم الفلسطينيين#لندن pic.twitter.com/KBxGA04GY1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 17, 2025

ويأتي الحفل في وقت تواصل فيه إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية مستمرة منذ قرابة عامين في غزة، خلّفت 65 ألفا و62 شهيدا، و165 ألفا و697 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.