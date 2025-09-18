قتيلان إسرائيليان جراء إطلاق نار عند معبر اللنبي الحدودي مع الأردن (شاهد)

أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، بأن إطلاق نار وقع، اليوم الخميس، عند معبر اللنبي الحدودي مع الأردن، أسفر عن مقتل شخصين.

وأوضحت القناة 12 أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن المنفذ جندي أردني وصل في شاحنة كانت تنقل مساعدات لغزة عبر المعبر.

وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن منفذ عملية إطلاق النار عند معبر اللنبي وصل على متن شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية القادمة من الأردن، وبدأ بإطلاق النار قبل أن تتمكن قوات الجيش من “تحييده”.

ومن جهتها، أكدت الحكومة الأردنية أنها تتابع ما يجري تداوله من أنباء حول حادث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي تفاصيل حال ورودها.