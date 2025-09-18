قطر: فريق قانوني يزور الجنائية الدولية للمطالبة بحقوق الدولة بعد الاعتداء الإسرائيلي

قال وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي، الخميس، إن الفريق القانوني لدولة قطر أجرى لقاءات مثمرة مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن هجوم إسرائيل على قطر، موضحا أن الزيارة جاءت لاستعراض جميع وقائع الاعتداء الإسرائيلي على الدولة.

وقال الخليفي في لقاء مع الجزيرة: “الفريق القانوني لدولة قطر يزور لاهاي للمطالبة بحقوق دولة قطر بعد الاعتداء الإسرائيلي علينا”.

وأضاف أن اللقاءات تطرقت إلى الاشتراطات التي تطلبها المحكمة قبل تحريك الدعوى الجنائية، مشددا على أن قطر ستظل حريصة على المطالبة بحقوقها المشروعة بالطرق التي رسمها القانون الدولي.

وأمس الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء القطرية باجتماع الخليفي، مع نزهة شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض وقائع الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر، باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، وفقا للوكالة.

وأكد الخليفي خلال الاجتماع أن “التزام دولة قطر الراسخ بأحكام القانون الدولي، وعزمها الثابت على الدفاع عن حقوقها بكافة الوسائل المشروعة”.

وشنت إسرائيل هجوما صاروخيا، يوم الثلاثاء 9 سبتمبر/أيلول، استهدف مباني سكنية في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يقيم عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأعلنت الحركة أن قياداتها البارزين تمكنوا من النجاة من القصف، بينما استشهد 5 من أعضائها. كما أدى الهجوم أيضا إلى استشهاد أحد عناصر قوات الأمن القطرية.

وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءات التي تنتهك القانون الدولي.