“كان يلعب قبل يومين”.. متلازمة غيلان باريه تودي بحياة طفل جديد في غزة (شاهد)

توفي الطفل الفلسطيني يوسف حسين، البالغ من العمر 8 سنوات، إثر إصابته بمتلازمة غيلان باريه، في قطاع غزة.

وأفاد جد الطفل مستغيثاً بالقول “بالله عليكم قفوا معي، يوسف كان قبل يومين يلعب كأي طفل عادي”.

يشار إلى أن متلازمة “غيلان باريه” مرض نادر قابل للعلاج، لكن نقص الرعاية الطبية في القطاع نتيجة الحصار أدى إلى وفاة الطفل.

متلازمة “غيلان باريه”

ويضرب المرض الجهاز العصبي ويؤدي إلى شلل مفاجئ، وقد تفاقمت حدته خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بين الأطفال، في ظل انهيار النظام الصحي، ونقص التغذية، وتلوث المياه.

وغالباً ما تبدأ أعراض المتلازمة بضعف في القدمين والساقين، ويلاحظ بعض الأشخاص الأعراض الأولى في الذراعين، أو الوجه، وعادة ما يصل المصابون إلى أشد مراحل الضعف خلال أسبوعين من بدء ظهور الأعراض، ومع تفاقم المتلازمة يمكن أن يتحول ضعف العضلات إلى شلل.

ولا يوجد علاج معروف لمتلازمة غيلان باريه، لكن توجد عدة خيارات علاجية يمكنها تخفيف الأعراض والمساعدة على التعافي، وأغلب المرضى يتعافون تماماً، لكن بعض الحالات الشديدة قد تنتهي بالوفاة.

وقد يستغرق التعافي عدة سنوات، إلا أن معظم الأشخاص يمكنهم السير مرة أخرى خلال 6 أشهر من بدء ظهور الأعراض، وربما يواجه بعض المرضى آثاراً مستمرة، مثل الضعف أو الشعور بالخدَر أو الإرهاق.