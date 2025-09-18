قيادي في حزب الله: لا تستدرجوا الجيش للمواجهة مع المقاومة

دعا رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” اللبناني الشيخ علي دعموش، الحكومة اللبنانية “لعدم استدراج الجيش اللبناني لمواجهة المقاومة”. وقال إن الحل الوحيد هو الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية.

وقال دعموش خلال لقاء للحزب أقيم في بيروت اليوم الخميس إن الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية هو الحل الوحيد. وأضاف “لن نقبل بتجريد لبنان من عناصر قوته”.

“ضغوط على المقاومة”

وتطرق رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله في حديثه إلى ما قال إنها ضغوط تمارس على المقاومة وقال “من يراهن على استسلام المقاومة بالضغوط والتهديدات واهم. ومن يراهن على ضعفها سيكون واهماً أكثر”.

وقال الشيخ دعموش “لن نقبل أن تنزع منا قوتنا وأهم خطوط الدفاع عن وجودنا ووجود لبنان خدمة لأمريكا ‏وإسرائيل، ولن نقبل بتحويل لبنان إلى كيان ضعيف وهشّ يسهل استباحته من الخارج والداخل”.

وأشار دعموش إلى أن “العدوان الأمريكي المتمادي على لبنان وكل المنطقة، يؤكد أن المقاومة هي حاجة وطنية”.

انسحاب من اجتماع الحكومة

وكان وزراء حزب الله وحركة أمل في الحكومة اللبنانية قد انسحبوا من اجتماع وزاري عقد، في أغسطس الماضي، احتجاجا على مناقشة مقترح لنزع سلاح الحزب.

وكلف مجلس الوزراء اللبناني الجيش بإعداد خطة بهذا الخصوص قبل نهاية العام وسط ضغوط أمريكية تتعرض لها السلطات، في خطوة لقيت رفضا مطلقا من الحزب.