“لم ير أنهار الدم”.. دموع المستشار الألماني تثير موجة من السخرية (شاهد)

أثار المستشار الألماني فريدريش ميرتس جدلاً واسعاً، عندما بكى بحرقة خلال حفل إعادة افتتاح الكنيس اليهودي في مدينة ميونخ.

وجاء الحفل الذي أقيم يوم الثلاثاء، بمناسبة إعادة افتتاح الكنيس الذي دمره النازيون قبل 87 عاماً.

معتمرا "الكيباه".. المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرتجف ويكافح للسيطرة على دموعه خلال إلقائه كلمة بمناسبة إعادة افتتاح كنيس يهودي في ميونخ pic.twitter.com/h10pEUugnG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 18, 2025

وقال ميرتس في خطابه إنه يأمل أن يعيش اليهود في ألمانيا “دون الحاجة إلى حماية الشرطة”، مضيفاً: “لا ينبغي لنا أن نعتاد على أن هذه الحماية أصبحت ضرورية منذ عقود”.

وخلال كلمته، أعلن ميرتس أن حكومته ستشن “حرباً شاملة” ضد جميع أشكال “معاداة السامية”، سواء التقليدية أو الحديثة، مؤكداً أن هذا التعهد يعكس موقف الحكومة الفدرالية الألمانية بأكملها.

هتلر يتقلب في قبره

مستشار ألمانيا المنافق فريدريش ميرتس يتباكى ويذرف دموع التماسيح على ضحايا الهولوكوست التي مر عليها 85 عام

ولم يذرف دمعة واحدة على محارق إسرائيل بغزة التي خلفت 65 ألف شهيد الذين قتلهم الإسرائيليون بينهم 20 ألف طفل و13 ألف إمرأة جزمتهن أشرف من رأسه ورأس سلاماندر pic.twitter.com/hQtAGaqmAY — سعود السبعاني (@alsab3aani) September 17, 2025

دموع تماسيح

كلمات ميرتس ودموعه قابلها موجة غضب وسخرية، خصوصا في العالم العربي.

وحفلت مواقع التواصل بالعديد من التعليقات وربطها كثير من الناشطين باستحضار ازدواجية المعايير الغربية، حيث تُستحضر المآسي التاريخية لليهود بقدر كبير من التعاطف الرسمي والإعلامي، بينما يُقابل القصف المتواصل على غزة بصمت أو تبرير، رغم ما يخلفه من آلاف الضحايا والدمار الواسع.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وقد ارتدى الكيباه، يذرف الدموع خلال افتتاح كنيس يهودي جديد في ميونخ، متأثرًا بتنامي مظاهر معاداة السامية في ألمانيا!

لم نره يومًا يذرف دمعة على أطفال ونساء غزة تحت القصف الصهيوصليبي! pic.twitter.com/LCfWWvrePS — شؤون إسلامية 🌴 (@Shuounislamiya) September 16, 2025

فيما سخر آخرون من مشهد بكاء ميرتس واصفين إياه بأنه أداء مسرحي مبالغ فيه.

وقال آخر إنه بسبب تصريحات مثل هذه فإنه يجب الوقوف ودعم كتائب القسام وغزة، ضد من لا يرى إراقة الدم في غزة لكنه تأثر إلى حد الإجهاش بالبكاء بسبب تنامي “معاداة السامية” ضد اليهود، على حد قوله.