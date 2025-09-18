الأخبار|ألمانيا

“لم ير أنهار الدم”.. دموع المستشار الألماني تثير موجة من السخرية (شاهد)

فريدريش ميرتس زعيم تكتل الاتحاد المسيحي والمرشح لمنصب مستشار ألمانيا
فريدريش ميرتس مستشار ألمانيا (رويترز)
18/9/2025

أثار المستشار الألماني فريدريش ميرتس جدلاً واسعاً، عندما بكى بحرقة خلال حفل إعادة افتتاح الكنيس اليهودي في مدينة ميونخ.

وجاء الحفل الذي أقيم يوم الثلاثاء، بمناسبة إعادة افتتاح الكنيس الذي دمره النازيون قبل 87 عاماً.

وقال ميرتس في خطابه إنه يأمل أن يعيش اليهود في ألمانيا “دون الحاجة إلى حماية الشرطة”، مضيفاً: “لا ينبغي لنا أن نعتاد على أن هذه الحماية أصبحت ضرورية منذ عقود”.

وخلال كلمته، أعلن ميرتس أن حكومته ستشن “حرباً شاملة” ضد جميع أشكال “معاداة السامية”، سواء التقليدية أو الحديثة، مؤكداً أن هذا التعهد يعكس موقف الحكومة الفدرالية الألمانية بأكملها.

دموع تماسيح

كلمات ميرتس ودموعه قابلها موجة غضب وسخرية، خصوصا في العالم العربي.

وحفلت مواقع التواصل بالعديد من التعليقات وربطها كثير من الناشطين باستحضار ازدواجية المعايير الغربية، حيث تُستحضر المآسي التاريخية لليهود بقدر كبير من التعاطف الرسمي والإعلامي، بينما يُقابل القصف المتواصل على غزة بصمت أو تبرير، رغم ما يخلفه من آلاف الضحايا والدمار الواسع.

فيما سخر آخرون من مشهد بكاء ميرتس واصفين إياه بأنه أداء مسرحي مبالغ فيه.

وقال آخر إنه بسبب تصريحات مثل هذه فإنه يجب الوقوف ودعم كتائب القسام وغزة، ضد من لا يرى إراقة الدم في غزة لكنه تأثر إلى حد الإجهاش بالبكاء بسبب تنامي “معاداة السامية” ضد اليهود، على حد قوله.

المصدر: الجزيرة مباشر

