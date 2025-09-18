مجلس الدفاع الخليجي يعلن اتخاذ إجراءات عدة بعد الاعتداء الإسرائيلي على قطر

أكد مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي، أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر، هو اعتداء على دول مجلس التعاون جميعا، ويشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة برمتها.

وقال بيان صادر عن اجتماع عقده مجلس الدفاع المشترك الخليجي اليوم الخميس بالدوحة -لبحث الاعتداء الإسرائيلي على قطر في 9 سبتمبر- إن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقا لما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك.

وأدان مجلس الدفاع المشترك الخليجي في بيانه، الاعتداء الإسرائيلي العسكري على قطر، وقال إن ذلك يشكل تعديا على الجهود الدبلوماسية ووساطة دولة قطر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأيّد مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي، جميع إجراءات دولة قطر لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي من أجل الحفاظ على أمنها والدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها.

وأعلن مجلس الدفاع المشترك الخليجي عقب الاجتماع إجراءات منها:

العمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس.

زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة.

تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الأشهر الثلاثة القادمة على أن يتبعه تمرين جوي فعلي.

تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون.

تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون.

وجاء الاجتماع بناء على توجيه من قادة الخليج عقب اجتماع استثنائي على هامش القمة العربية الإسلامية التي استضافتها الدوحة يوم الاثنين.