مشاهد مروعة.. القصف الإسرائيلي يستهدف عائلة أبو الخير في مخيم البريج (فيديو)

واصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمه الدموية في قطاع غزة، إذ استهدف عائلة بالكامل مكونة من رجل وزوجته وابنتهم، فجر اليوم الخميس.

ونقلت الجزيرة مباشر عن مصادرها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلاً لعائلة أبو خير في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ورصد مقطع الفيديو عمال الإسعاف وهم يحاولون جمع أشلاء الضحايا التي تناثرت جراء القصف الوحشي.

تزامنا مع ذلك قالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال، فجرت مدرعة مفخخة في محيط أبراج المخابرات شمال غربي مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأربعاء إلى 103 شهداء، فيما أصيب مئات آخرون بجروح متفاوتة، إثر سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من المدينة.

وبحسب مراسل الجزيرة مباشر، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 65,065، أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت الإصابات 165,697، وما زال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.