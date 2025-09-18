مقتل 4 أشخاص بينهم منفذ الهجوم في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا (فيديو)

أطلق مسلّح النار على خمسة شرطيّين في ولاية بنسلفانيا في شرق الولايات المتّحدة فقتل ثلاثة منهم وأصاب الآخرين بجروح خطرة قبل أن ينتحر، بحسب ما أعلن مسؤول في الشرطة المحلية.

وأعلنت شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن حادث إطلاق النار وقع ببلدة كاديريس في مقاطعة يورك.

وقال كريستوفر باريس، المفوض في شرطة الولاية، للصحافيين “بوسعي أن أؤكّد أنّ خمسة شرطيين تعرضوا لإطلاق نار اليوم، ثلاثة منهم كانت إصاباتهم قاتلة”، بينما نقل الشرطيان الجريحان إلى المستشفى وهما في حالة حرجة.

The FBI is on the ground in York County, PA, providing assistance to our local and state partners after today’s tragic shooting. Our prayers are with the officers, their families, and the entire York County community. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 17, 2025

بدوره أعلن كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، في منشور على منصة “إكس” أن عناصره متواجدون في مقاطعة يورك بولاية بنسلفانيا، “لتقديم الدعم لشركائنا المحليين والولائيين عقب حادث إطلاق النار المأساوي اليوم.”

بينما وصف جوش شابيرو، حاكم بنسلفانيا، حادث إطلاق النار في مقاطعة يورك بأنه “مأساوي ومدمّر”، معلنًا تضامن الولاية مع عائلات الضباط القتلى والمصابين.

وأكد شابيرو مقتل ثلاثة من عناصر إنفاذ القانون وإصابة اثنين بجروح خطيرة أثناء تنفيذ مذكرة تفتيش مرتبطة بتحقيق منزلي.

كما أشاد شابيرو بفرق الرعاية الصحية في مستشفى ويلسبان التي أجرت عمليات عاجلة للضابطين المصابين، مؤكدًا استقرار حالتهما الحرجة.

وأضاف الحاكم أن السلطات الفيدرالية، بما فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، تقدم دعمًا كاملًا للتحقيق الجاري، مع التأكيد على عدم وجود أي تهديد مباشر للمجتمع.

ودعا شابيرو إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية ومعالجة جذور العنف المسلح لمنع تكرار مثل هذه المآسي مستقبلًا.