مقرر أممي يوجه سؤالا للعالم بشأن غزة (فيديو)

أكد المقرر الأممي المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال، أن المجتمع الدولي فشل في رصد ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، بما في ذلك التهجير القسري والابادة الجماعية المحتملة.

وأشار راجاغوبال، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إلى أن الفشل مزدوج، إذ لم تتخذ معظم الدول إجراءات ملموسة، واقتصرت بعض الخطوات على رمزية سياسية مثل الاعتراف بدولة فلسطينية، بينما استمرت الدول في السماح بشحن الأسلحة عبر أراضيها دون فرض أي عقوبات.

“المجتمع الدولي لم يتحرك”

وأوضح أن محكمة العدل الدولية أكدت العام الماضي وجود خطر الابادة الجماعية في غزة، ودعت إلى اتخاذ خطوات عاجلة، إلا أن المجتمع الدولي لم يتحرك بشكل فعال، بما في ذلك محاكمة أفراد الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الانتهاكات، حتى لو كانوا يحملون جنسيات مزدوجة.

وأشار المقرر إلى مرور عام على المهلة الزمنية النهائية التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن المجتمع الدولي لم يتخذ أي خطوات ملموسة، متسائلا “هل سيكتفي العالم بالجلوس ومشاهدة إسرائيل تتجاهل كل التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة؟”.