من هي الحركة الأمريكية التي صنفها ترامب “منظمة إرهابية كبرى”

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء تصنيف حركة “أنتيفا”، منظمة إرهابية كبرى، في قرار يأتي بعد أسبوع من اغتيال حليفه الوثيق المؤثر المحافظ تشارلي كيرك.



وكتب ترامب في منشور على منصّته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي “يسرّني أن أبلغ العديد من الأميركيين الوطنيين أنّني بصدد تصنيف “أنتيفا”، الكارثة اليسارية الراديكالية المريضة والخطرة، منظمة إرهابية كبرى”.

وليس جديدا تلويح الرئيس الأمريكي دونالد بتتصنيفها منظمة إرهابية، حيث هدد بذلك خلال ولايته الأولى.

وفي تدوينة قديمة لترامب على موقع “إكس” قال إن “الولايات المتحدة ستصنِّف أنتيفا منظمة إرهابية”، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

جاءت تهديدات ترامب وقتها بالتزامن مع احتجاجات عنيفة في الولايات المتحدة، رفضا لقتل الشرطة مواطنا من أصول أفريقية جون فلويد (46 عامًا)، الإثنين 25 من مايو/أيار، بينما كان ضابط شرطة بمدينة مينيابوليس، ويدعى ديرك تشوفين، يطرحه أرضًا ويضع ركبته على عنقه لمدة 8 دقائق، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

من هي “أنتيفا”

حركة “أنتيفا”، مصطلح عام يُطلق على جماعات يسارية متطرفة ترفع لواء مناهضة الفاشية.

ويتكون اسم “أنتيفا” من جزأين مضمونهما “العداء” (ANTI)، و”الفاشية” (FA)، ويصنفها البعض منظمة فوضوية شيوعية اشتراكية.

لا يعرف بدقة متى ظهرت هذه الحركة، وفي الولايات المتحدة يرجعها البعض لاجتماع منظمة التجارة العالمية بمدينة سياتل عام 1999، حيث شهدت المدينة مظاهرات عنيفة، واستخدم فيها العنف، ودمر وسط المدينة من دون سقوط ضحايا.

يرتدي ناشطو المنظمة أغطية للوجه وملابس سوداء، ويتحركون في مجموعات صغيرة، ويحاولون لفت الانتباه لمواقفهم الداعية للتغيير والتمرد على الأوضاع الحالية.

وتعادي أنتيفا الرأسمالية، والنخب السياسية ووسائل الإعلام، وتؤمن بضرورة التعبير عن نفسها من خلال العنف الذي لا ينبغي له أن يصل للقتل أو سفك الدماء.

ويرى أعضاء أنتيفا الذين يحتفظون بسرية انتمائهم أن منظمتهم ما هي إلا رد فعل طبيعي على تنامي الاتجاهات اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة، التي منحها وصول ترامب للبيت الأبيض قوة دفع كبيرة.