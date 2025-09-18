نتنياهو: نغير وجه الشرق الأوسط وسنواصل الحرب على غزة (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليقا على مقتل 4 جنود إسرائيليين اليوم الخميس في رفح، علاوة على مقتل جنديين عند معبر جسر اللنبي، إن “إسرائيل تخوض حربا ضرورية لوجودها”، مؤكدا أن إسرائيل “ستواصل الحرب في غزة حتى إعادة جميع الرهائن وهزيمة حماس“.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر بشأن القومية الإسرائيلية جرى بثه على القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية اليوم الخميس، “سنطارد مقاتلي حماس حتى آخر أيامهم وقد باتت نهايتهم قريبة”، على حد زعمه.

وزعم أن “مدينة غزة هي أهم قلاع حماس وهي مرتعبة الآن من العملية التي نشنها هناك”.

“نغير وجه الشرق الأوسط”

ووصف نتنياهو نتائج الحروب والضربات التي قامت بها إسرائيل على دول عدة في المنطقة بقوله إن “الإنجازات التي نحققها تغير وجه الشرق الأوسط”.

وأوضح أن الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران كانت تستهدف البرنامج النووي، مؤكدا أن “إسرائيل نجحت في تأخير هذا البرنامج”، وأنه “تم القضاء على عدد كبير من العلماء النوويين في أول دقيقتين من الهجوم”.

وتابع قائلا “حذرت طويلا من البرنامج النووي الإيراني وعطلناه كثيرا خلال السنوات الماضية ثم ضربناه ضربة قوية”، مضيفا أن البرنامج النووي الإيراني “كان يمثل خطرا بالفناء والإبادة لإسرائيل”.

وفي سياق حديثه عن التغييرات التي نتجت عن الضربات الإسرائيلية، قال نتنياهو إن “مقتل حسن نصر الله عجّل بسقوط نظام الأسد في سوريا لأن الأسد لم يكن له جيش يدافع عنه”، مضيفا أن “نصر الله أرسل آلاف المقاتلين لمساندة الأسد”.

وعن الهجمات التي شنتها إسرائيل على العاصمة القطرية الدوحة، التي استهدفت اجتماعا للوفد المفاوض من حركة (حماس)، أوضح نتنياهو أنه “إذا تم طرد قادة حماس من قطر فلن تكون هناك مشكلة”.

قرارات ترامب “رائعة”

وعن علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال نتنياهو إنه يعرفه منذ وقت طويل، وإن التقارير الصحفية التي تتحدث عن “مكالمات صعبة” بينه وبين ترامب، مثل ما جاء في صحيفة “وول ستريت جورنال، لا أساس لها.

ووصف نتنياهو اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرارته الأخرى بأنها كانت “قرارات رائعة”، موضحا أن ترامب كان يؤيد ضرب المواقع النووية الإيرانية.

أهمية الصناعات الأمنية

وانتقد نتنياهو موقف الدول الأوروبية، التي أعلنت وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، موضحا أن هذه الدول “تعلن فجأة أنها توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وفي الوقت نفسه تطلب شراء الأسلحة منا”، وفق قوله.

واستنادا لهذه السياسة من بعض الدول الأوروبية تجاه إسرائيل، شدد نتنياهو على أنه “ينبغي علينا صناعة سلاحنا وتطوير قدراتنا الدفاعية الذاتية”.

وأكد أن “الصناعات الأمنية الإسرائيلية هائلة ولدينا تكنولوجيا عالية وسوق حرة”، مشيرا إلى أنه “من دون صناعاتنا الأمنية لا يمكننا الصمود”.