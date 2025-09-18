99 شهيدا في غزة جراء غارات الاحتلال منذ فجر الأربعاء (فيديو)

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأربعاء إلى 99 شهيدا، فيما أصيب مئات آخرون بجروح متفاوتة، إثر سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من المدينة.

وبحسب مراسل الجزيرة مباشر، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 65,062، أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت الإصابات 165,697، وما زال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

مجزرة جديدة في غزة

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء مجزرة جديدة بحق المواطنين في مدينة غزة، أدت إلى استشهاد وجرح العشرات، بينهم نساء وأطفال.

واستهدفت الغارات مناطق متفرقة، كان أبرزها قرب بوابة مستشفى الشفاء غرب المدينة، أثناء نزوح المواطنين نحو الجنوب، ما أسفر عن استشهاد 15 شخصا وجرح عشرات آخرين معظمهم بجروح خطرة.

جثث متفحمة

وأظهرت مقاطع “فيديو” مشاهد مروعة لجثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض، بعضها متفحم وأخرى مقطعة، فيما حاول المواطنون نقل الضحايا إلى المستشفيات وسط حالة من الصدمة والفزع.

كما استشهد آخرون وجرح آخرون جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية بمحيط مستشفى القدس في حي تل الهوى، جنوب غرب المدينة.

وأفادت مصادر طبية بمستشفى السرايا الميداني بوصول شهداء ومصابين نتيجة استهداف الاحتلال منطقة شارع الصحابة، بينما شهد مخيم الشاطئ غرب المدينة سقوط شهداء ومصابين في غارة مماثلة.

استهداف منتظري المساعدات

كما استهدفت غارات الاحتلال محيط مستشفى المعمداني، وأدت إلى استشهاد وإصابة مواطنين عدة.

وفي شمالي مدينة رفح، قتل عدد من المواطنين وأصيب آخرون إثر قصف استهدف تجمعا للنازحين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية، فيما أفاد مجمع ناصر الطبي في خان يونس عن استشهاد مواطنين بقصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي.

وفي حي الشيخ رضوان شمال غرب غزة، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بقصف استهدف عمارة عجور، بينما قصف الاحتلال منزلا في الشارع الأول بالحي.

استهداف الصحفيين

واستشهد الصحفي محمد علاء الصوالحي، مصور قناة القدس اليوم، في قصف شنته طائرات الاحتلال على مدينة غزة، أثناء تأديته لواجبه المهني، ونعته نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

توزيع الشهداء حسب المستشفيات: