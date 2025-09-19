“أثر وذاب”.. السلطات المصرية تكشف لغز سرقة سوار فرعوني عمره 3 آلاف عام

أعلنت السلطات المصرية يوم الخميس القبض على أربعة مشتبه بهم بينهم اختصاصية ترميم في متحف القاهرة، بتهمة سرقة سوار عمره ثلاثة آلاف عام، بيع مقابل 3400 يورو وتم صهره في ورشة بالقاهرة.

وزارة السياحة والآثار المصرية تحيل واقعة اختفاء أسورة ذهبية نادرة من مخازن المتحف المصري إلى التحقيق.#الجزيرة_مباشر #مصر pic.twitter.com/osqnGrs0HS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 17, 2025

وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت يوم الأربعاء البحث عن القطعة عقب اختفائها من معمل الترميم في المتحف المصري بالقاهرة، مشيرة إلى أنه سوار ذهبي مرصع بخرزة كروية من اللازورد ويعود تاريخه إلى عهد الملك أمنمؤوبي، فرعون الأسرة الحادية والعشرين (1070-945 قبل الميلاد).

وبحسب وسائل إعلام محلية، لوحظ أن القطعة مفقودة قبل أيام أثناء جرد القطع في المتحف قبل معرض “كنوز الفراعنة” المقرر إقامته في روما نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

كشف ملابسات ما تبلغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 الجارى من كلٍ من (وكيل المتحف المصرى، أخصائى ترميم بالمتحف) لإكتشافهما إختفاء أسورة ذهبية "تعود للعصر المتأخر" من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.

فقد أسفرت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة (أخصائية ترميم بالمتحف المصرى)،… pic.twitter.com/SYh2WzwsDd — وزارة الداخلية (@moiegy) September 18, 2025

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة نشرتها السلطات سواراً يُباع في متجر مقابل رزمة من النقود، ثم يُقطع إلى نصفين من قِبل المشتري، وبدا أن الخرزة الكروية التي ظهرت في لقطات نشرتها السلطات في اليوم السابق، لم تعد موجودة.

ووفقاً لبيان الداخلية، فقد قامت الموظفة المذكورة بسرقة السوار الأثري خلال وجودها بمقر عملها بالمتحف يوم 9 من سبتمبر الجاري.

ومن ثم قامت بالتواصل مع أحد التجار من معارفها، وهو صاحب محل فضيات في حي السيدة زينب بالقاهرة، الذي باعه لمالك ورشة ذهب بحي الصاغة مقابل 3100 يورو.

إلا أن الأخير باع السوار لعامل بمسبك ذهب مقابل مبلغ 3400 يورو وقام بصهره ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.

واعترف الأربعة بالسرقة بعد توقيفهم وتم ضبط الأموال، وفق بيان الداحلة المصرية.

ينص القانون المصري على عقوبة السجن تصل إلى سبع سنوات وغرامة بمليون جنيه (نحو 35 ألف يورو) بتهمة إتلاف آثار، ويُعاقب على سرقة الآثار بغرض التهريب بالسجن المؤبد.