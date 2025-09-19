نائب وزير الخارجية الإيراني يحذر من “ذريعة” أوروبية للتصعيد

انتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زادة، تحرك قوى أوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحلول نهاية الشهر، ما لم تلب مطالب تشمل السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع نووية لديها.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة “ما يفعله الأوروبيون يشكل تمييزا له دوافع سياسية. إنهم مخطئون على مستويات عدة بمحاولة إساءة استخدام الآلية المشمولة في الاتفاق النووي”.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني، إلى أن تحرك القوى الأوروبية، لإعادة فرض عقوبات على طهران سيكون ذريعة للتصعيد، وقال إن القوى الأوروبية تسيئ استخدام آلية إعادة فرض العقوبات في الاتفاق النووي.

On behalf of the Islamic Republic of Iran, I yesterday presented a reasonable and actionable plan to E3/EU counterparts to avert an unnecessary and avoidable crisis in the coming days. Instead of being met with engagement on the substance of this plan, Iran is now faced with a… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) September 18, 2025

“قدمنا مقترحاً معقولاً”

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد في حديث عن مقترح تقدمت به إيران إلى الاتحاد الأوروبي، أن هناك طريقاً للمضي قدماً، لكنه شدد على أن إيران لا يمكن أن تكون الطرف الوحيد الذي يتحمل مسؤولية اتخاذ الخطوات.

وأفادت وكالة تسنيم أن عراقجي كتب مساء الخميس، في منشور على منصة إكس “من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قدمتُ أمس مقترحاً معقولاً وقابلاً للتنفيذ إلى نظرائي الأوروبيين بهدف منع وقوع أزمة غير ضرورية وقابلة للتجنب في الأيام المقبلة”.

عراقجی: قدمنا مقترحاً معقولاً لأوروبا ولا یمکن أن تتحمل إیران المسؤولیة وحدهاhttps://t.co/V1eKc78Atu pic.twitter.com/l7qXJHnvYn — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) September 19, 2025

“سلسلة من الأعذار والمماطلات”

وأضاف “ومع ذلك، بدلاً من التعامل مع مضمون هذا المقترح، تواجه إيران الآن سلسلة من الأعذار والمماطلات الواضحة، منها ادعاء سخيف بأن وزارة الخارجية ليست ممثلة لكامل البنية السياسية في البلاد”.

وقال عراقجي في منشوره “يسعدني أن الرئيس ماكرون أقر بأن المقترح الذي قدمته معقول.. لكن عليه وعلى المجتمع الدولي أن يدركوا أنني أحظى بالدعم الكامل من جميع أركان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي”.

تعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بالغ شكرها وتقديرها لحكومة جمهورية مصر العربية، لدورها البارز والبناء في تسهيل مسار الدبلوماسية. إن إطار التعاون بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية – الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتجنّب الإجراءات غير القانونية والاستفزازية، وبالاستجابة… pic.twitter.com/USEN5Mbrss — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) September 9, 2025

وذكر المنشور “ربما تكون الحقيقة أن الجهاز الدبلوماسي الأوروبي هو الذي يقف خارج الميدان. لذلك، حان الوقت الآن لكي يتحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويستبدل المواجهة بالدبلوماسية. الخطر في أعلى مستوياته”.

وأشار عراقجي في منشوره إلى أن إيران أدت ما عليها ومنها “توقيع اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم مقترح مبتكر، عادل ومتوازن، يتناول المخاوف الحقيقية ويعود بالنفع على الطرفين”.