“اخترق صمت الجغرافيا والساحات”.. منصات التواصل تشيد بمنفذ عملية معبر اللنبي(شاهد)

أثارت عملية إطلاق النار عند معبر اللنبي (الكرامة)، التي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل العربية، حيث اعتبرها ناشطون امتداداً لمسار المقاومة وتكريماً لعملية ماهر الجازي التي وقعت في المكان ذاته قبل نحو عام.

وكتب الصحفي الفلسطيني محمد هنية من غزة قائلاً “اخترق صمت الجغرافيا والساحات، ورسم بدمه ثأراً ينبغي أن يمتد لكل قلب حر. رحم الله صاحب الثأر”.

أما الناشط تامر، فأكد أن العملية جاءت في توقيت يوافق ذكرى عملية سبتمبر/أيلول التي نفذها المواطن الأردني ماهر الجازي وقتل خلالها 3 جنود إسرائيليين، مضيفاً أنها “تكريم لذكراها وللهدف ذاته”.

وبدورها، علقت الناشطة هبة بالقول إن “الأردن لا يحتاج شهادة من أحد، وكرامته لا تقاس بمحبة مشروطة أو كلام مزيف. الدم الأردني يحترم ويبارك أينما حل”.

ومن جانبه استعاد الكاتب ياسر الزعاترة رمزية المكان، فقال “لا يجب أن يفاجأوا من ثورة الكرامة عند معبر الكرامة، حيث اندلعت قبل 57 عاماً معركة خالدة. إنه دم واحد كما كان وسيبقى”.

منفذ عملية معبر الكرامة.. “اخترق صمت الجغرافيا والساحات”! pic.twitter.com/1V3zTcoSpl — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 18, 2025

الموقف الإسرائيلي

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن منفذ العملية وصل على متن شاحنة محملة بمساعدات إنسانية من الأردن كانت متجهة إلى غزة، قبل أن يطلق النار على جنديين إسرائيليين.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن السلطات قرارها تعليق دخول المساعدات من الأردن إلى غزة حتى إشعار آخر، على أن تمر المساعدات عن طريق مصر عبر المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.