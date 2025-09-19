الذكاء الاصطناعي يشيطن المسلمين في الهند.. مالقصة؟ (شاهد)

واجه الحزب الحاكم في الهند اتهامات بشيطنة المسلمين من خلال إثارة الكراهية بشكل علني، بعد إصداره مقطع فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يستهدف المسلمين في ولاية آسام الشمالية التي من المقرر أن تشهد انتخابات برلمانية العام القادم.

واستعانةً بالذكاء الاصطناعي، قام حزب بهاراتيا جاناتا بنشر فيديو عبر الحساب الرسمي لحزب “بي جي بي” في آسام على منصة “إكس”، صوّر المسلمين كمهاجرين غير نظاميين يستولون على أراضٍ تابعة للحكومة في الولاية.

الذكاء الاصطناعي في خدمة العنصرية.. كيف استخدمت #الهند التطور التكنولوجي في شيطنة المسلمين؟ #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/n76afgqilC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 18, 2025

وظهر في الفيديو رجال مسلمون بزي ديني تقليدي ونساء يرتدين الحجاب أو البرقع، داخل مواقع حكومية مثل المطارات والملاعب ومزارع الشاي، ويرى منتقدو الفيديو أنه يروّج للكراهية الدينية، ويحرض على العنف ضد الأقلية المسلمة، في محاولة لكسب أصوات الناخبين على أساس طائفي.

وفي جزئية أخرى ربط الفيديو حزب المؤتمر المعارض، وبشكل خاص زعيمه المحلي غاوراف غوجوي، بباكستان، في محاولة على ما يبدو للتشويه السياسي، حيث أُظهر علم باكستان بجوار خطاب لراهول غاندي، في إيحاء بوجود صلات “خيانة” مزعومة.

BJP Assam has posted a disgusting AI video that shows a Muslim-majority Assam if there was no BJP. They are not fear-mongering just for votes, this is the repulsive Hindutva ideology in true form. The very existence of Muslims in India is a problem for them, their dream is a… — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 17, 2025

دعوة إلى العنف

علق أسد الدين أويسي النائب في البرلمان عن مدينة حيدر أباد بالقول إن الفيديو “مقزز” ويظهر أيديولوجية الحزب الحاكم الذي يرى أن وجود المسلمين في الهند بحد ذاته مشكلة بالنسبة لهم.

بينما قالت لافانيا بالال جاين، المتحدثة باسم حزب المؤتمر المعارض، إن الفيديو عنصري وحزب بهاراتيا جاناتا أتقن سياسة فرق تسد.

من جهته، قال أبورفاناند، وهو أكاديمي هندي، إن هذا التحريض العلني على الكراهية من الحزب الحاكم ضد المسلمين أمر مخيف ودعوة إلى العنف.

ومنذ توليه الحكم في آسام عام 2016، عمل الحزب على كسب تأييد الأغلبية الهندوسية من خلال سياسات اعتُبرت معادية للمسلمين.

وقد وُجهت اتهامات مباشرة لناريندرا مودي، رئيس الوزراء، بنشر خطاب الكراهية، حيث أظهر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أنه استخدم تعبيرات معادية للإسلام في 110 من أصل 173 خطابًا له خلال حملة انتخابات 2024.