اليابان تعلن موقفها من الاعتراف بفلسطين وتوجه رسالة لإسرائيل

أعلنت اليابان موقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل التطورات المتصاعدة في غزة.

وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الجمعة، إن اليابان لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا الشهر.

وأوضح وزير الخارجية الياباني، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي “ندرك تزايد الأصوات الداعية للاعتراف بدولة فلسطينية على الصعيد الدولي، وكذلك داخل اليابان، لكن الحكومة تتحمل مسؤولية دراسة الأسباب التي ستؤدي فعليا إلى تحقيق حل الدولتين وبذل جهود دبلوماسية في هذا الاتجاه”.

ويأتي تصريح الوزير الياباني في وقت تستعد فيه مجموعة من حلفاء الولايات المتحدة لإعلان اعترافهم بفلسطين، بالتزامن مع الاجتماع السنوي لزعماء الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في محاولة للضغط على إسرائيل لزيادة وصول المساعدات إلى غزة، والسعي نحو سلام دائم.

“لا إجراءات أحادية”

وأشار إيوايا إلى أن اليابان لا تؤيد الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك توسيع عملياتها العسكرية في غزة، مضيفا أن طوكيو ستدرس الرد في حال اتخذت إسرائيل خطوات تعيق تحقيق حل الدولتين.

وعن احتمال أن يشمل الرد الياباني فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، أوضح الوزير أن الحكومة لن تستبعد أي خيارات، بما فيها الاعتراف بدولة فلسطينية، عند دراسة خطواتها المستقبلية.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في المنفى عام 1988.​​​​​​​