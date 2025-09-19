بأبيات تميم البرغوثي.. القسام توثق نسف دبابات إسرائيلية ضمن عملية “عصا موسى” (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، مشاهد مصورة توثق إحدى عملياتها الميدانية ضمن سلسلة عمليات “عصا موسى”.

وفي العملية الجديدة، استهدفت القسام آليات عسكرية إسرائيلية شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، عبر حقل عبوات ناسفة جرى إعداده سلفا.

وأظهرت اللقطات المصورة لحظات التحضير للعملية، حيث عمل مقاتلو القسام على تجهيز العبوات بوساطة دوائر كهربائية خاصة، بعد متابعة دقيقة لمسارات الآليات الإسرائيلية التي كانت تسلكها في المنطقة خلال الأيام الماضية، حيث جرى زرع العبوات الناسفة في الطرق المحددة سلفا، استعدادا لاستهداف الآليات المتوغلة.

كما وثقت المشاهد عملية رصد دخول آليات إسرائيلية إلى نطاق الحقل المزروع، قبل أن يدوي الانفجار العنيف الذي أصابها مباشرة، وسط صيحات التكبير التي علت من أصوات المقاومين خلال التنفيذ.

وظهر أحد المقاومين وهو يردد أبياتا للشاعر تميم البرغوثي، أثناء عملية تجهيز العبوات، قائلا:

وظلالا لهذا الموت ومنذ متى يخشى المنايا مريدها؟

فوالله إن متنا وعشنا ولم تكن على ما أردناها المنايا نعيدها

ونستعرض الأعمار خيلا أمامنا فلا نعتري إلا التي نستجيدها