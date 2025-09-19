بالفيديو: ترامب يفجر تصريحات نارية.. استعادة باغرام وهجوم لاذع على إلهان عمر وصادق خان!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه يعمل على “استعادة” قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، والتي تخلت الولايات المتحدة عنها قبيل انسحابها من البلاد وعودة طالبان إلى الحكم في صيف عام 2021.

وفي حديث للصحافيين قبيل استقلاله الطائرة الرئاسية من لندن عائدًا إلى الولايات المتحدة، قال ترامب: “لا ينبغي أن نتخلى عن تلك القاعدة، قاعدة باغرام. كان ذلك ينم عن عدم كفاءة كبير، هذه من أهم القواعد في العالم، وهي تمكننا من هبوط أي طائرة بغض النظر عن حجمها. إذا تخلينا عنها مجانًا، وهي على بعد عام من مصانع الأسلحة والصواريخ الصينية”.

ولم يوضح مسؤولون أميركيون على الفور ما الذي قصده ترامب عندما قال إن واشنطن “تحاول استعادة القاعدة”.

وحين سُئل عن لقائه السابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل شهر، وإمكانية فرض عقوبات عليه، اكتفى ترامب بالقول: “سأتخذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب”.

تصنيف “أنتيفيا” منظمة إرهابية

وعن تصنيف حركة “أنتيفا” منظمة إرهابية، دخل ترامب في سجال مع إحدى الصحفيات متسائلًا عن الجهة التي تمثلها، قبل أن يعطي إجابة مبهمة: “سأجد الطريقة المناسبة دون تقديم تفاصيل”.

وعندما سُئل عن تصريحاته الأخيرة التي شبّه فيها النساء اللواتي يحتججن بـ”القمامة”، وأنه “ينبغي أن يُزج بهن في السجن”، أجاب ترامب: “أعتقد أنه كان من غير المناسب، وقلنا أشياء، وعندما نتأمل في تصرفاتهن أو ما يصدر عنهن، أعتقد أنهن يمثلن تهديدًا”.

إنهاء الحروب

وفي ردٍ على سؤال آخر، قال ترامب إنه يعمل جاهدًا على إنهاء الحروب في العالم، بما فيها الحرب في غزة، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى التنسيق مع الكونغرس بهذا الشأن.

وأضاف:”استطعت إنهاء سبع حروب خلال ولايتي، ولكن رغم ذلك، لا يحظى ما فعلته بتغطية إعلامية”.

وشدّد على أن الحرب الروسية الأوكرانية يمكن إنهاؤها من خلال العقوبات الاقتصادية، وقال إن النفط هو السلاح الأساسي فيها.

ودعا ترامب الدول الأوروبية إلى وقف شراء النفط الروسي لدفع بوتين نحو طاولة المفاوضات.

وعن تصريحات المرشح لمنصب عمدة نيويورك التي قال فيها إنه سيعتقل نتنياهو إذا زار المدينة، اكتفى ترامب بالقول: “تصريحه غير مناسب”، دون إضافة أي تعليق آخر.

إلهان عمر

وعن تصريحات إلهان عمر، النائبة الديمقراطية، التي هاجمت الجمهوريين ووصفتهم بأنهم “مليئون بالهراء” على خلفية مقتل الناشط تشارلي كيرك، قال ترامب: “إنها شخص سيئ للغاية”.

وتساءل: “هل هذه النائبة تملك في بلدها الأصلي برلمانًا أو ديمقراطية؟ كيف لهؤلاء الناس الذين يأتون من أماكن لا يملكون شيئًا ثم يحاولون أن يُملوا علينا ما نفعل؟”.

وأضاف: “إذا ما تم توبيخها، فهو شيء جيد، أما إذا تمت محاكمتها برلمانيًا على تصريحاتها، فهو أفضل بكثير”.

وحول كونه مادة دسمة لوسائل الإعلام، قال ترامب: “كنت دومًا محط انتقاد بنسبة 97% من وسائل الإعلام. ومع ذلك، فزت بالانتخابات بسهولة، حتى في الولايات التي قيل إنها متأرجحة”.

العمدة صادق خان

وعن استقباله في لندن، وعدم حضور صادق خان، عمدة المدينة، قال ترامب: “أنا من طلب عدم حضوره، إنه من أسوأ عمد المدن في العالم، ويقوم بعمل رديء”.

وتابع: “والدتي من اسكتلندا، وعندما أرى ما يقوم به عمدة لندن من عمل رديء وتفشي حالات الطعن وغيرها، كنت أنا من رفض حضوره لحفل الاستقبال رغم طلبه أن يحضر”.

وأضاف: “أبرمنا اتفاقًا وصفقة مع المملكة المتحدة، وأنا أريد مساعدتهم، وعلاقتي بستارمر جيدة، رغم اختلافي معه في بعض القضايا” في إشارة إلى تعامله مع الهجرة غير النظامية.

وتطرق ترامب إلى ملف الأمن في العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤكدًا أنه استعاد الأمن فيها: “بات بإمكان العائلات التَمَشّي بحرية دون مشاكل.” وأشار إلى عزمه تنفيذ نفس الخطوات في مدن مثل ممفيس وشيكاغو، التي وصفها بأنها تعاني من: “وضع خطير مع تفشي الجرائم وحالات إطلاق النار”.

ودعا ترامب إلى إرسال جنود إلى شيكاغو من أجل استعادة الأمن.

وشن ترامب هجومًا على الرئيس السابق جو بايدن، قائلا إنه: “قام بعمل سيئ، إنه أسوأ حتى من حالة التضخم التي تعاني منها الولايات المتحدة بسببه، عندما سمح لـ25 مليون شخص بالقدوم إلى بلدنا”. وأضاف أن ما فعله بايدن واليساريون والراديكاليون بالولايات المتحدة سيئ جدا.

الحرب على الإعلام

وعن إيقاف شبكة “ABC” لبرنامج جيمي كاميل، قال ترامب إنه شخص يفتقر إلى الموهبة والكفاءة، وشعبيته متدنية. وحثّ المؤسسات الإعلامية على العمل ضمن التراخيص الممنوحة لها، مشيراً إلى أن: “كل ما تفعله هذه المؤسسات هو الحديث عني، وهو شيء ممنوع”.

وفي ختام حديثه، تغزّل ترامب بالنساء، قائلاً: “كنّ متأنقات وجميلات خلال حفل استقبالي”، وأشار إلى كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، التي كانت نجمة الحفل.

كما خص نفسه أيضاً بالمديح: “حتى أنا كنت وسيماً وجميلاً”.