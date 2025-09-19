بوساطة قطرية.. الإفراج عن زوجين بريطانيين محتجزين في أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها يسرت الإفراج عن المواطنين البريطانيين بيتر وباربرا رينولدز (80 و76 عامًا)، اللذين كانا محتجزين في أفغانستان منذ نحو ثمانية أشهر.

من جهتها أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن امتنانها لدور دولة قطر في إطلاق سراح المواطنين البريطانيين.

وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر، يعرب عن ارتياحه للإفراج عن بيتر رينولدز وزوجته باربي في #أفغانستان. وهو يشيد بالدور الحيوي الذي لعبته دولة #قطر، ويعرب عن عن امتنانه الشديد لها. — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) September 19, 2025

وفي منشور على منصة “إكس”، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لحركة طالبان، عبد القهار بلخي، الإفراج عن الزوجين، مشيرا إلى أنهما كانا محتجزين لانتهاكهما “قوانين أفغانستان” وأُطلق سراحهما بعد “الإجراء القضائي”.

وأضاف بلخي أن الحكومة “لا تنظر إلى قضايا المواطنين من زاوية سياسية”، مشيرا إلى أن قطر، التي تعد الوسيط التقليدي بين طالبان والمجتمع الدولي، “سهّلت” عملية الإفراج، وتم تسليم الزوجين للمبعوث البريطاني الخاص.

له سياسي ملاحظاتو پرته تضمين شي او افغانان هم چې هر چیرته وي کونسلي خدمات ورته ورسیږي. همداراز په‌ دې تړاو د قطر د ورور هېواد د منځگړيتوب له رښتينو هڅو او تسهيل څخه هم مننه کوو، چې د برتانیې له ځانگړي استازي ريچارډ لنډزي سره راغلي وو او ياد برتانوي اتباع ورته وسپارل شول. — Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) September 19, 2025

منذ عقدين في أفغانستان

تجدر الإشارة إلى أن الزوجين بيتر وباربي رينولدز، اللذين حصلا على الجنسية الأفغانية، كانا يديران جمعية تقدم برامج تعليمية بعد أن أمضيا حوالي عقدين من الزمن في أفغانستان.