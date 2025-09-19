الأخبار|أفغانستان

بوساطة قطرية.. الإفراج عن زوجين بريطانيين محتجزين في أفغانستان

المبعوث البريطاني الخاص إلى أفغانستان ريتشارد ليندسي ومسؤول دبلوماسي قطري مع الزوجين البريطانيين باربي وبيتر رينولدز
المبعوث البريطاني الخاص إلى أفغانستان ريتشارد ليندسي ومسؤول دبلوماسي قطري مع الزوجين البريطانيين باربي وبيتر رينولدز (الفرنسية)
Published On 19/9/2025

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها يسرت الإفراج عن المواطنين البريطانيين بيتر وباربرا رينولدز (80 و76 عامًا)، اللذين كانا محتجزين في أفغانستان منذ نحو ثمانية أشهر.

من جهتها أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن امتنانها لدور دولة قطر في إطلاق سراح المواطنين البريطانيين.

وفي منشور على منصة “إكس”، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لحركة طالبان، عبد القهار بلخي، الإفراج عن الزوجين، مشيرا إلى أنهما كانا محتجزين لانتهاكهما “قوانين أفغانستان” وأُطلق سراحهما بعد “الإجراء القضائي”.

وأضاف بلخي أن الحكومة “لا تنظر إلى قضايا المواطنين من زاوية سياسية”، مشيرا إلى أن قطر، التي تعد الوسيط التقليدي بين طالبان والمجتمع الدولي، “سهّلت” عملية الإفراج، وتم تسليم الزوجين للمبعوث البريطاني الخاص.

منذ عقدين في أفغانستان

تجدر الإشارة إلى أن الزوجين بيتر وباربي رينولدز، اللذين حصلا على الجنسية الأفغانية، كانا يديران جمعية تقدم برامج تعليمية بعد أن أمضيا حوالي عقدين من الزمن في أفغانستان.

المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية

