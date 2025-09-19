بيان هام من حركة المجاهدين الفلسطينية بعد “الفيتو” الأمريكي

نددت حركة المجاهدين الفلسطينية، بالفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار الذي نوقش يوم الخميس في مجلس الأمن الدولي، وقالت إنه عبارة عن “صك مفتوح للصهاينة لمزيد من القتل والإبادة في غزة“.

وأدان بيان الحركة بشدة استخدام الإدارة الأمريكية، للفيتو مجدداً في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار بغزة ليَدُلَّ ذلك مجدداً وبشكلٍ واضح أنها شريك أصيل في حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف البيان أن فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار وقف إطلاق النار بغزة بسبب الفيتو الأمريكي الجديد يثبت مجدداً فشله وعجزه وأن المنظومة الدولية بكاملها رهينة للهيمنة والغطرسة الصهيوأمريكية، وأن أمريكا والكيان هما تهديد حقيقي للأمن والاستقرار الدوليَّين.

كما حمل بيان الحركة الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة بإصرارها على دعم الكيان الصهيوني سياسياً وعسكرياً حتى النهاية وتوفير الغطاء الكامل لنتنياهو ولعصابته المجرمة.

وختمت الحركة بيانها بدعوة المجتمع الدولي، وأحرار العالم للضغط على الولايات المتحدة بكل الوسائل حتى توقف دعمها لقتل الأبرياء بغزة.

كانت الولايات المتحدة استخدمت، حق النقض “الفيتو” بمجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى.

وقالت المبعوثة الأمريكية مورغان ارتاغوس قبل التصويت “ترفض الولايات المتحدة هذا القرار غير المقبول.. تواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائها على إنهاء هذا النزاع المروع”، مشددة على وجوب أن “تفرج حماس عن الرهائن، وأن تستسلم فورا”.

وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في يونيو/حزيران الماضي، عندما استخدمت حق النقض لحماية إسرائيل.