تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. قتيل وجرحى بقصف سيارة أمام مستشفى (شاهد)

أسفرت غارة جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على جنوبي لبنان عن استشهاد شخص وإصابة 11 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن الغارة الجوية استهدفت سيارة أمام مستشفى تبنين الحكومي.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت أيضا شاحنة لنقل المياه في بلدة أنصار، جنوبي لبنان.

تصعيد مستمر رغم اتفاق وقف الأعمال العدائية

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الخميس، بدء تنفيذ ضربات جوية على ما قال إنه “أهداف عسكرية تابعة لحزب الله” في جنوب لبنان، بعد دعوته سكان عدد من القرى إلى الإخلاء الفوري تحسبا للهجمات المرتقبة.

من جهته، أصدر الجيش اللبناني، بيانا أكد فيه “استمرار العدو الإسرائيلي في خروقاته للأراضي اللبنانية”، التي تجاوز عددها 4500 خرق منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان في عام 2024.