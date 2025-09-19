سيناتور أمريكي يقدم أول قرار بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعو للاعتراف بدولة فلسطينية

أعلن السيناتور الأمريكي (جيف ميركلي) تقديم مشروع قرار تاريخي في مجلس الشيوخ يدعو الرئيس الأمريكي إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، بما يتوافق مع القانون الدولي ومبدأ حلّ الدولتين.

وقال ميركلي إن القرار الذي يحث على اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية من شأنه منح الأمل ويعزز آفاق السلام.

مشروع القرار يُعدّ الأول من نوعه في تاريخ المجلس، ويحظى بتأييد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين.

I’m leading the first-ever Senate resolution in support of Palestinian statehood. There is only one pathway that builds security, peace, and prosperity for Israelis and Palestinians. That path is two states for two peoples.https://t.co/MRSc2V1OjK — Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) September 18, 2025

مرجعيات الأمم المتحدة

ويؤكد النص على مرجعيات الأمم المتحدة منذ قرار التقسيم 181 لعام 1947 وقرار مجلس الأمن 242 لعام 1967، مشيرًا إلى أنّ أكثر من 140 دولة تعترف بالفعل بدولة فلسطين.

ويشترط المشروع إجراء انتخابات فلسطينية حرة في عام 2026، والتزام السلطة الفلسطينية بمبدأ “سلطة واحدة وسلاح شرعي واحد” إضافة إلى نبذ العنف وتجديد مسار المفاوضات.

Breaking | Democratic Senator Jeff Merkley has introduced the first Senate resolution calling for the recognition of a Palestinian state. The resolution is co-sponsored by Senators Chris Van Hollen, Tim Kaine, Bernie Sanders, and Peter Welch. Merkley emphasized that the… pic.twitter.com/G0KXc7IbdD — Quds News Network (@QudsNen) September 19, 2025

وينتقد مشروع ميركلي توسيع المستوطنات الإسرائيلية وخطط الضم ورفض مسار الدولتين، معتبراً ذلك عائقًا أمام السلام ومهددًا لاستقرار المنطقة والمصالح الأميركية.

كما يدعو حركة حماس إلى إنهاء ما وصفها “بأعمال العنف وإطلاق جميع الرهائن” ويطالب إسرائيل بوقف الحرب في غزة وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

ويبرز المشروع ما قال إنها “فرصة تاريخية” لدفع تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية أبرزها السعودية، في حال توافر مسار واضح ولا رجعة فيه نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

We have the leverage to demand that Israel follow our own U.S. laws. I introduced an amendment in the Foreign Affairs committee to condition some U.S. aid on the Israeli government following our laws, as well as international humanitarian law. It’s common sense. pic.twitter.com/jYO7qBJwfa — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) September 18, 2025

مؤيدو مشروع القرار

ويحظى القرار بتأييد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وهم كريس فان هولين (ديمقراطي عن ولاية ماريلاند) وتيم كين (ديمقراطي عن ولاية فرجينيا) وبيرني ساندرز (مستقل عن ولاية فيرمونت) وبيتر ويلش (ديمقراطي عن ولاية فيرمونت) وتينا سميث (ديمقراطية عن ولاية مينيسوتا).

كما يحظى القرار بتأييد، تامي بالدوين (ديمقراطية عن ولاية ويسكونسن)، ومازي هيرونو (ديمقراطية عن ولاية هاواي) ليشكل بذلك أول دعوة رسمية من مجلس الشيوخ للاعتراف الأمريكي بالدولة الفلسطينية كخطوة نحو سلام شامل وأمن مستدام في الشرق الأوسط.