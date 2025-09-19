عشرات القتلى والجرحى جراء قصف الدعم السريع مصلين أثناء صلاة الفجر في مسجد بمدينة الفاشر (فيديو)

أفادت مصادر الجزيرة مباشر، بمقتل 50 على الأقل، وإصابة العشرات جراء قصفٍ نفذته مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف مسجداً في حي الدرجة الأولى شمال غربي مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، فجر اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر طبية للجزيرة مباشر أن قوات الدعم السريع جدّدت قصفها المدفعي على مواقع للجيش السوداني شمال المدينة، إلى جانب مخيم أبو شوك وعدد من الأحياء السكنية شمال غربي الفاشر، في حين ردّ الجيش بقصفٍ مدفعي على مواقع تابعة للدعم السريع شمالي وشرقي المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرات المسيّرة التابعة لقوات الدعم السريع لا تزال تحلّق في أجواء الفاشر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

75 قتيلا في قصف مخيم للنازحين

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر إغاثي، أن 75 شخصا قتلوا اليوم الجمعة في قصف قوات الدعم السريع على مخيم للنازحين بدارفور غرب السودان.

وقالت غرفة طوارئ (مخيم أبوشوك) إن مسيَّرة انتحارية استهدفت مسجدا أثناء تجمع للنازحين في المخيم، مشيرة إلى انتشال جثث الضحايا من حطام المسجد، وأفادت بمقتل 75 شخصا على الأقل في قصف بطائرة مسيرة.

وقال بيان صادر عن مجلس غرف طوارئ شمال دارفور اليوم الجمعة ” نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لأسر الضحايا جراء الاستهداف الذي استهدف المصلين في مسجد الفاشر اليوم. ونؤكد مجدداً على أن استهداف المدنيين يشكل جريمةً مكتملة الأركان، وأن المواطنين الأبرياء هم بعيدون عن دائرة الصراع الدائر حالياً”.

الأمم المتحدة: زيادة كبيرة في عدد القتلى المدنيين

يأتي ذلك في وقت قال فيه مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن عدد القتلى المدنيين في السودان ارتفع كثيرا في النصف الأول من العام في ظل تصاعد العنف على أساس عرقي.

وقال لي فونج من مكتب المفوضية في السودان لصحفيين في جنيف “نتلقى يوميا المزيد من التقارير عن أهوال على الأرض”.