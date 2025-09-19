فرنسا تحذر إسرائيل: ضم الضفة الغربية “خط أحمر”

حذرت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، من أن أي خطوة إسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة ستُعَد “خطا أحمر واضحا”، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تهديدا مباشرا لقرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين، وذلك في ظل تلويح مسؤولين إسرائيليين بالضم ردا على مساع أوروبية وغربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

10 دول تعترف بفلسطين

وقال مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن عشر دول غربية قررت الاعتراف رسميا بفلسطين ستشارك في مؤتمر يُعقد الاثنين المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذه الدول هي فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية أن ماكرون سيلقي كلمة خلال المؤتمر، يعلن فيها رسميا الاعتراف بدولة فلسطين.

رفض فرنسي للتصعيد الإسرائيلي

وجاء التحذير الفرنسي بعد ردود غاضبة من إسرائيل التي اعتبرت الاعتراف بدولة فلسطين “مكافأة لحركة حماس” على هجومها ضد إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ولوَّح مسؤولون إسرائيليون في المقابل بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.

لكن الإليزيه شدد على أن الأجندة الفرنسية “إيجابية” وليست قائمة على ردود فعل متبادلة، بل تهدف إلى الدفع نحو السلام.

تهديد لفرص تحقيق حل الدولتين

وأكد المستشار الفرنسي أن “ضم الضفة الغربية هو بطبيعة الحال أسوأ انتهاك ممكن لقرارات الأمم المتحدة”، مضيفا أن “باريس ترى في هذه الخطوة تهديدا جوهريا لفرص تحقيق حل الدولتين”.

وأكد المسؤول الفرنسي أن بلاده وشركاءها يبذلون جهودا عاجلة من أجل “اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحفاظ على حل الدولتين”، معتبرا أن أي عملية ضم للضفة الغربية ستشكل إحدى أخطر الخطوات التي تهدد هذا الحل، وتفاقم الصراع في المنطقة.