أحزمة نارية وتفجير بـ”الروبوتات”.. شهداء وجرحى في العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة (فيديو)

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الجمعة، 21 فلسطينيا بينهم طفلان في هجمات على قطاع غزة، في وقت يقوم فيه بتفجير المباني السكنية والمنازل بـ”روبوتات” مفخخة شمال مدينة غزة وجنوبها.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 21 فلسطينيا بينهم اثنان من منتظري المساعدات جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيل للمدنيين في أنحاء قطاع غزة، منذ فجر اليوم الجمعة.

شهداء وجرحى

من ناحية أخرى أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 50 فلسطينيا جراء استهداف الاحتلال لمناطق في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن طائرة إسرائيلية مسيّرة، استهدفت، منطقة أبو صرار غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطيني، وإصابة آخرين.

وفي شمال غزة، قالت مصادر في مستشفى العودة بالنصيرات، إن جثامين 6 شهداء وصلت إلى المستشفى، كما استقبل 10 مصابين، جراء قصف قوات الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الـساعات الـ24 الماضية.

“أحزمة نارية مخيفة”

من ناحية أخرى نفّذت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، أحزمة نارية في مناطق متفرقة بمدينة غزة، فيما تواصل عمليتها البرية في المدينة التي بدأتها قبل أيام.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالغارات، مناطق عدة في مدينة غزة، فيما أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال نسفت عددا من المباني السكنية في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال نسفت منازل فلسطينيين بعربات مفخخة في منطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة، في وقت استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات.

ظروف قاسية يعيشها السكان

وأكد الناطق باسم الدفاع المدني في مدينة غزة، محمود بصل، أن الاحتلال يستخدم الأحزمة النارية المخيفة لإجبار المواطنين على الخروج من مدينة غزة، قال إن حوالي 20 ألفا نزحوا من المدينة باتجاه جنوب قطاع غزة.

ونفى محمود بصل المزاعم بأن المنطقة الجنوبية من قطاع غزة منطقة آمنة، وقال إنها لا تختلف عن المنطقة الشمالية من القطاع، مشيرا إلى الظروف الصعبة التي يعيشها السكان في غزة.

وأكد أن النازحين الذين غادروا مدينة غزة، يعيشون في معاناة كبيرة بسبب الاكتظاظ ورداءة وتهالك المركبات وتهالك الطرق التي يعبرونها خلال رحلة النزوح المستمرة.

وسجلت زارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم 1 طفل، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 440 شهيدا، من بينهم 147 طفلا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الجمعة، أنه “منذ إعلان الصليب الأحمر الدولي، للمجاعة في غزة، سُجّلت 162 حالة وفاة، من بينهم 32 طفلا.