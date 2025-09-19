ميناء إيطالي يرفض تحميل حاويتي متفجرات متجهتين إلى إسرائيل

رفض ميناء رافينا الإيطالي، الخميس، تحميل حاويتين تحملان متفجرات كان من المقرر شحنهما إلى إسرائيل، وذلك بناء على طلب من السلطات المحلية، وفق بيان صادر عن بلدية المدينة الواقعة في شمال شرق إيطاليا.

وقال رئيس بلدية رافينا أليساندرو باراتوني: “مساء أمس، وبفضل شجاعة بعض عمال الميناء، أبلغنا بوصول متوقع اليوم لحاويتين مصنفتين على أنهما تحتويان على متفجرات إلى ميناء رافينا”.

وأضاف أنه “بعد التحقق من الأخبار وتأكيدها”، أجريت مشاورات مع رئيسة مقاطعة رافينا، فالنتينا بالي، ورئيس منطقة إميليا-رومانيا، ميكيلي دي باسكال، وجرى إرسال رسالة إلى مسؤولي شركة “سابير” التي تدير محطة الميناء الرئيسة.

وجاء في الرسالة: “طلبنا منهم دراسة جميع الإجراءات القانونية الممكنة لمنع شحنات الأسلحة المتجهة إلى البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة أو انتهاكات للحقوق الدولية أثبتتها منظمات دولية، من المرور عبر المحطات التي يملكونها بموجب امتياز من هيئة نظام الموانئ”.

وأكدت الرسالة: “هناك دائما طرف يجب أن نختار الوقوف إلى جانبه، وإميليا-رومانيا ورافينا تعرفان جيدا من هو هذا الطرف: الضحايا الأبرياء والرهائن، وليس الحكومات الإجرامية والمنظمات الإرهابية. أي قرار، حتى عدم التحرك، هو قرار سياسي”.

وبعد تلقي هذه الرسالة، أعلن رئيس شركة “سابير” أن المحطة غير متاحة لعبور الحاويتين إلى إسرائيل، بحسب بلدية رافينا التي رحبت “بمغادرة الشاحنتين مع الحاويات مرفأها”.

واتخذ عمال موانئ في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا والسويد واليونان إجراءات مماثلة لمنع وصول شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وكان عمال ميناء مرسيليا الفرنسي رفضوا أيضا في مطلع يونيو/حزيران تحميل حاويات عسكرية متجهة إلى إسرائيل، معللين ذلك بأنهم “يرفضون المشاركة في الإبادة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية”، ويخشون أن يصبحوا “متواطئين في هذه المجازر”.

ومن المقرر أن تنظم الجمعة أكبر نقابة عمالية في إيطاليا، وهي الاتحاد العام الإيطالي للعمل (سي.جي.آي.إل)، إضرابا عاما لمدة نصف يوم وتجمعات في روما ومدن أخرى.

وستنظم أيضا نقابتان أخريان إضرابا عن العمل في 22 سبتمبر/أيلول الجاري في محاولة لوقف عمليات ميناءي جنوة وليفورنو الرئيسين.