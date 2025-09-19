نتنياهو يوجه مطالب للأردن عقب عملية معبر اللنبي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “مسؤولية الأردن كانت منع الهجوم عند جسر اللنبي، لكنه لم يفعل ذلك”، وذلك في معرض تعليقه على العملية التي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين.

وطالب نتنياهو بفرض إجراءات تفتيش صارمة على حركة العبور من الأردن إلى الضفة الغربية، قائلاً “أطالب أن يمر السائقون من الآن فصاعدا عبر أجهزة كشف المعادن وأن تخضع الشاحنات لتفتيش شامل”.

إغلاق المعابر

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم سلطة المطارات الإسرائيلية، استمرار إغلاق معبري اللنبي ونهر الأردن، مع الإبقاء على معبر رابين مفتوحاً فقط أمام عبور العمال بين إسرائيل والأردن.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي) ووادي عربة (إسحاق رابين).

وفي سبتمبر/أيلول 2024، شهد “معبر الكرامة” الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني، ما أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين واستشهاد منفذ العملية.