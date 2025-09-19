هجوم جزائري على إسرائيل في مجلس الأمن.. ورسالة تبون تتصدر المشهد (فيديو)

قال عمار بن جامع، مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، إن داني دانون، مندوب الاحتلال الإسرائيلي، ساق اتهامات واهية، زعم فيها أن الجزائر تعمدت إغفال الحقائق، ودعمت حركة حماس، وسعت لإضعاف مسار المحادثات، اتهامات واهية.

وقال بن جامع في كلمته خلال مناقشة مجلس الأمن لمشروع القرار الداعي إلى وقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، إنه اضطر للرد بعد الاستفزاز المتعمد من المندوب الإسرائيلي، الذي كرر ذكر اسم الجزائر عدة مرات، قائلاً: “لقد ذكر بلدي، الجزائر، خمس مرات، وكان من الواجب عليّ أن أرد، لقد شاهدتم وسمعتم كيف تعمّد استهداف الجزائر في مداخلته”.

وأوضح أن القرار الذي أُثير الجدل حوله في مناقشات مجلس الامن لم يكن جزائرياً خالصاً، بل تمت صياغته بالتعاون بين عشر دول، وصوّتت لصالحه 14 دولة، ما يمثل الأغلبية الساحقة في المجلس.

وأكد أن الجزائر “لن تُرهب أو تُخيفها” محاولات الاحتلال، مشيراً إلى أن إسرائيل حاولت قبل أيام ترهيب مندوب باكستان، لكنها لم تنجح.

وأضاف أن الهدف الرئيسي هو إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة “عملنا مع زملائنا كان بهدف واحد فقط وهو التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة”.

وتابع مندوب الجزائر قائلاً، إن سكان قطاع غزة يعيشون معاناة لا يمكن أن يتصورها عقل، مشيراً إلى قصف المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تفشي المجاعة، وتواصل جرائم الإبادة الجماعية.

وعبّر بن جامع عن غضبه وسخطه مما يحدث في القطاع، مشدداً على أن الجزائر لن تحيد عن موقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة لفلسطين، مستشهدا برئيس جمهورية بلاده عبد المجيد تبون، الذي دأب على توجيه رسالة واحدة مفادها أن الجزائر ستظل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وختم بالقول إن كل الاتهامات التي تُوجه إلى الجزائر من قبل إسرائيل، ما هي إلا محاولات يائسة لتشتيت الانتباه عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يومياً في غزة والتي أصرّ على تسميتها بجرائم الإبادة الجماعية.

وكان مندوب الجزائر قال في كلمته أمام مجلس الأمن عقب فشل المجلس في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، عبارات مؤثرة بينها: “سامحونا يا أهل فلسطين لأن هذا المجلس لم يستطع إنقاذ صغاركم حيث قتلت إسرائيل 18 ألفاً منهم، كما قتلت 12 ألفاً من النساء و4 آلاف من الشيوخ”.

وأضاف “العالم يتحدث عن الحقوق وينادي بها ويحرمكم أنتم منها أيها الفلسطينيون والفلسطينيات”.