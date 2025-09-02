“أنصار الله” تعلن استهداف هيئة الأركان الإسرائيلية وسفينة في البحر الأحمر (فيديو)

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله في اليمن، يحيى سريع، الثلاثاء، تنفيذ الجماعة عمليات عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية وسفينة شمالي البحر الأحمر، مؤكدا نجاحها في إصابة أهدافها.

وقال سريع، في بيان متلفز، إن “سلاح الجو المسيَّر نفذ أربع عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيَّرة، استهدفت الأولى مبنى هيئة الأركان التابعة للجيش الإسرائيلي في يافا المحتلة باستخدام طائرة مسيَّرة من طراز صماد-4”.

وأضاف أن “3 طائرات مسيَّرة أخرى شنت هجمات متزامنة على محطة كهرباء الخضيرة، ومطار اللد في يافا، وميناء أسدود بفلسطين المحتلة”، موضحا أن “جميع الضربات أصابت أهدافها بدقة”.

استهداف سفينة في البحر الأحمر

وفي سياق متصل، أعلن سريع أن الجماعة نفذت عملية عسكرية مشتركة لسلاح الجو المسيَّر والقوة الصاروخية، استهدفت سفينة الشحن (إم إس سي آي بي واي) شمالي البحر الأحمر، بزعم “انتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالكيان الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن العملية نُفذت باستخدام طائرتين مسيَّرتين وصاروخ مجنح، وأصابت السفينة بشكل مباشر.

وربط البيان العمليات بدعم الشعب الفلسطيني و”الرد على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع” في قطاع غزة، مؤكدا استمرار الحظر المفروض على حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.

وفي ختام بيانه، استحضر يحيى سريع ذكرى المولد النبوي الشريف، مجددا ما وصفه بـ”عهد اليمنيين بالثبات على نهج الجهاد ومواصلة نصرة الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.