اغتيال رجل أمام زوجته وطفله وسط الشارع.. جريمة مروعة وثقتها كاميرات المراقبة (شاهد)

شهدت مدينة سكاريا التركية جريمة مروعة، حيث قتل رجل يدعى عمر أكباي (35 عاما) أمام زوجته وطفله الصغير في منطقة كاراسو، بإطلاق نار مباشر في الرأس، وأصيب ابنه البالغ عمره 4 سنوات برصاصة مرتدة في ساقه.

وبحسب وسائل إعلام تركية، وقع الهجوم السبت الماضي قرابة الساعة 7:30 مساء في شارع 819 بحي كاباكوز، حين كان الضحية عائدا من التسوق مع عائلته.

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة ترجل أحد المهاجمين من سيارة، قبل أن يطلق النار على أكباي من مسدس ويفر مع شريكيه من موقع الجريمة.

وأكد المسعفون الذين هرعوا إلى المكان موت أكباي على الفور، ونقلوا ابنه المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقد خيمت على زوجة الضحية التي شهدت الحادث الدامي عن قرب، حالة صدمة من هول المشهد.

مجرد البداية

وبحسب ما وثقته كاميرات المراقبة، ظهر المهاجم وهو يترجل من الباب الخلفي للسيارة، وشخص آخر في مقعد السائق، ولم تُظهر التسجيلات هوية جميع المتورطين.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن عدد المشتبه فيهم 3 أشخاص على الأقل.

ولم يقف الحادث عند هذا الحد، إذ تداولت منصات التواصل الاجتماعي منشورات يُعتقد أنها مرتبطة بالمهاجمين، تضمنت صورا لمسدس ورسائل تهديد من بينها عبارة “هذه مجرد البداية”، إلى جانب لقطات توثق اسم الضحية عمر أكباي ومشاهد من موقع الهجوم.

وفتحت شرطة سكاريا تحقيقا موسعا لتحديد هوية مرتكبي الجريمة والقبض على المتورطين، مع تعزيز الإجراءات الأمنية عقب التهديدات التي أثارت قلق السكان.

وتواصل السلطات التركية ملاحقة المشتبه فيهم الذين لا يزالون فارين حتى الآن وسط حالة من الغضب الشعبي.