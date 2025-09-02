الأخبار|الهند

شاهد: طقوس هندية تتحول إلى مأساة.. كالكاجي تحت الصدمة

Published On 2/9/2025

بطريقة مروعة ومأساوية قتل خادم معبد كالكاجي في العاصمة الهندية نيودلهي.

الرجل قتل في الشارع العام وأمام أنظار المارة الذين لم يحركوا ساكنا وهم يرونه يتعرض لوابل من الضرب بالعصي.

قالت الشرطة إن الضحية، يوجيندرا سينغ، البالغ من العمر نحو 35 عاماً وينحدر من منطقة هارداوي بولاية أوتار براديش، يعمل في المعبد منذ أكثر من 14 عاماً.

وأوضحت أن اتصالًا طارئًا ورد إليها، لتتوجه على الفور قوة من الشرطة إلى المكان، وتبين أن مجموعة من الأشخاص حضروا إلى المعبد للعبادة، وبعد انتهائهم طالبوا الخادم بإعطائهم ما يُعرف بـالتقدمة الدينية.

وعندما طلب منهم الانتظار، نشب خلاف تحوّل إلى اعتداء جسدي بالعصي واللكمات، أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، تم نقل يوغيندرا إلى مركز الصدمات في أحد المستشفيات لكنه فارق الحياة أثناء تلقي العلاج.

تمكّن الأهالي من ضبط أحد المتهمين، وسلموه للشرطة. فيما لا يزال البحث جارياً عن بقية المتورطين.

بينما قال أحد العاملين في المعبد، إن مجموعة تتكون من 10 إلى 15 شخصاً اعتدت على زميله.

وأوضح أن الحادثة وقعت في بداية الأمر داخل المعبد قبل أن يقتاده المعتدون إلى الشارع العام حيث أجهزوا عليه.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كانوا دائمًا يأتون إلى المعبد بروح عدائية، و”يتوقعون أن نلبي مطالبهم دون أي انتظار”.

المصدر: الجزيرة مباشر + تايمز أوف إنديا

