شاهد: طقوس هندية تتحول إلى مأساة.. كالكاجي تحت الصدمة

بطريقة مروعة ومأساوية قتل خادم معبد كالكاجي في العاصمة الهندية نيودلهي.

الرجل قتل في الشارع العام وأمام أنظار المارة الذين لم يحركوا ساكنا وهم يرونه يتعرض لوابل من الضرب بالعصي.

بسبب جدال ديني في أحد المعابد.. هندي يتعرض للضرب حتى الموت أمام المارة#الجزيرة_مباشر #الهند pic.twitter.com/UMl24TWCQw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 2, 2025

قالت الشرطة إن الضحية، يوجيندرا سينغ، البالغ من العمر نحو 35 عاماً وينحدر من منطقة هارداوي بولاية أوتار براديش، يعمل في المعبد منذ أكثر من 14 عاماً.

وأوضحت أن اتصالًا طارئًا ورد إليها، لتتوجه على الفور قوة من الشرطة إلى المكان، وتبين أن مجموعة من الأشخاص حضروا إلى المعبد للعبادة، وبعد انتهائهم طالبوا الخادم بإعطائهم ما يُعرف بـالتقدمة الدينية.

VIDEO | Delhi: Two more accused arrested in the killing of a sewadaar in Kalkaji Temple. DCP South-East Delhi Dr. Hemant Tiwari says, “Yesterday, that means on August 29th, at around 9:30 PM, we received a PCR call at our Kalkaji police station that there is a fight going on in… pic.twitter.com/0jEVXpOYOg — Press Trust of India (@PTI_News) August 30, 2025

وعندما طلب منهم الانتظار، نشب خلاف تحوّل إلى اعتداء جسدي بالعصي واللكمات، أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، تم نقل يوغيندرا إلى مركز الصدمات في أحد المستشفيات لكنه فارق الحياة أثناء تلقي العلاج.

تمكّن الأهالي من ضبط أحد المتهمين، وسلموه للشرطة. فيما لا يزال البحث جارياً عن بقية المتورطين.

#WATCH | Delhi: Raju, a servitor (sewadaar) at the Kalkaji Temple, says, "What I know is, around 9 pm, they took him from the Dharamshala. There were 10-15 people. They had iron rods and sticks, and they beat him to death. The deceased's name is Yogesh… They were asking for… https://t.co/DJkAwtraJh pic.twitter.com/uj0ZIiYdrC — ANI (@ANI) August 30, 2025

بينما قال أحد العاملين في المعبد، إن مجموعة تتكون من 10 إلى 15 شخصاً اعتدت على زميله.

وأوضح أن الحادثة وقعت في بداية الأمر داخل المعبد قبل أن يقتاده المعتدون إلى الشارع العام حيث أجهزوا عليه.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كانوا دائمًا يأتون إلى المعبد بروح عدائية، و”يتوقعون أن نلبي مطالبهم دون أي انتظار”.