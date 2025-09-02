الأخبار|أمريكا

شاهد: لعنة قبعة تحول مليونيراً لأكثر الأشخاص كراهيةً على الإنترنت

Published On 2/9/2025

أثار رجل أعمال بولندي ثري موجة غضب واسعة، بعد أن التقطت عدسات البث المباشر لحظة انتزاعه قبعة موقعة من نجم التنس البولندي، كامل ماجشرزاك، من يد طفل صغير كان ينتظر الهدية، عقب مباراة في بطولة أمريكا المفتوحة.

الحادثة وقعت مساء الخميس، 28 أغسطس/آب، بعد فوز مايتشرزاك المفاجئ على المصنف التاسع الروسي كاران خاشانوف.

وأثناء تواجده بين الجماهير لتوقيع التذكارات، بدا أن اللاعب البولندي كان بصدد منح القبعة للطفل الذي عُرف لاحقاً على أنه “بروك”، قبل أن يظهر رجل الأعمال بيوتر شتسيرك، وهو ينتزعها ويضعها في حقيبة زوجته، وسط احتجاج الصغير.

وتبين لاحقاً أن السارق مليونير ومدير تنفيذي لشركة تنسيق حدائق وأعمال بناء تبلغ قيمتها السوقية 43 مليون دولار.

الواقعة تحولت سريعًا إلى قضية رأي عام، حيث أغلقت حسابات شتسيرك على وسائل التواصل بعد سيل من الانتقادات.

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن مواقع التوظيف البولندية امتلأت بتعليقات غاضبة وصفت الرجل بـ “اللص” و”المخادع البدائي”، بينما كتب أحد المستخدمين: “لا يمكنك شراء الأخلاق من يسرق قبعة من طفل قد يسرق من زبائنه أيضًا”.

لحسن الحظ أن القصة عرفت نهاية سعيدة للطفل “بروك” الذي التقى بعد يومين من الواقعة مع لاعب التنس البولندي كامل ماجشرزاك  الذي أهداه قبعة جديدة إضافة إلى تذكارات أخرى .

المصدر: الجزيرة مباشر + نيويورك بوست

