شاهد: لعنة قبعة تحول مليونيراً لأكثر الأشخاص كراهيةً على الإنترنت

أثار رجل أعمال بولندي ثري موجة غضب واسعة، بعد أن التقطت عدسات البث المباشر لحظة انتزاعه قبعة موقعة من نجم التنس البولندي، كامل ماجشرزاك، من يد طفل صغير كان ينتظر الهدية، عقب مباراة في بطولة أمريكا المفتوحة.

الحادثة وقعت مساء الخميس، 28 أغسطس/آب، بعد فوز مايتشرزاك المفاجئ على المصنف التاسع الروسي كاران خاشانوف.

Nothing is more disgusting than a child bully.

He is Piotr Szczerek, the owner of the Polish Drogbruk company, stealing the cap of Kamil Majchrzak during the US open.

Disgusting people. pic.twitter.com/jG3KIRh3dU — Roberto A. Arrucha (@Arrucha) August 30, 2025

وأثناء تواجده بين الجماهير لتوقيع التذكارات، بدا أن اللاعب البولندي كان بصدد منح القبعة للطفل الذي عُرف لاحقاً على أنه “بروك”، قبل أن يظهر رجل الأعمال بيوتر شتسيرك، وهو ينتزعها ويضعها في حقيبة زوجته، وسط احتجاج الصغير.

وتبين لاحقاً أن السارق مليونير ومدير تنفيذي لشركة تنسيق حدائق وأعمال بناء تبلغ قيمتها السوقية 43 مليون دولار.

الواقعة تحولت سريعًا إلى قضية رأي عام، حيث أغلقت حسابات شتسيرك على وسائل التواصل بعد سيل من الانتقادات.

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن مواقع التوظيف البولندية امتلأت بتعليقات غاضبة وصفت الرجل بـ “اللص” و”المخادع البدائي”، بينما كتب أحد المستخدمين: “لا يمكنك شراء الأخلاق من يسرق قبعة من طفل قد يسرق من زبائنه أيضًا”.

Kamil Majchrzak meeting the young boy who had the hat taken from him the other day at the US Open. A happy ending… this is what it’s all about. Protect this man at all costs. 🥹 pic.twitter.com/EAaJVltyM6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2025

لحسن الحظ أن القصة عرفت نهاية سعيدة للطفل “بروك” الذي التقى بعد يومين من الواقعة مع لاعب التنس البولندي كامل ماجشرزاك الذي أهداه قبعة جديدة إضافة إلى تذكارات أخرى .