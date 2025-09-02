شاهد: 15 شهيدًا بمجزرة إسرائيلية استهدفت شقتين سكنيتين بمدينة غزة

في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الإبادة الجماعية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتقى 15 شهيداً إضافة إلى إصابة عشرات الجرحى من المدنيين الذين وصلوا مجمع الشفاء بعد استهداف شقتين سكنيتين في مدينة غزة.

أفاد مراسل الجزيرة بأن تسعة فلسطينيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف عمارة سكنية مقابل ملعب الوحدة في منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة.

وقال فارس عفانة، مدير قسم الإسعاف والطوارئ في شمال غزة، إن غالبية الضحايا من النساء والأطفال، مشيرًا إلى أن الهجوم تزامن مع قصف منزل آخر في منطقة الشيخ رضوان.

وفي خان يونس جنوب القطاع، ذكر مراسل الجزيرة مباشر أن طواقم الإنقاذ انتشلت خمسة شهداء من بين منتظري المساعدات في منطقة موراج، فيما أصيب عدد آخر جراء استهداف خيمة للنازحين قرب الشاليه الألماني بمواصي خان يونس.

كما واصل جيش الاحتلال عمليات نسف المباني، فقد أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستهداف عدد منها في جباليا البلد والنزلة شمالي قطاع غزة.