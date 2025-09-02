مديرة منظمة التجارة: نشهد أكبر اضطراب في التجارة العالمية خلال 80 عاما

حذرت مديرة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، اليوم الثلاثاء، من أن حجم التجارة الدولية التي تتم وفق شروط المنظمة تراجع إلى 72% من إجمالي التجارة العالمية، بعد أن بلغ نحو 80% العام الماضي، وقد يتراجع بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

وفي مقابلة مع رويترز، وصفت نجوزي المشكلات التي تواجه عمليات التبادل الدولي حاليا بأنها “أكبر اضطراب لنظام التجارة العالمي منذ 80 عاما”، وذلك في إشارة إلى الاضطرابات التي نتجت عن قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على قائمة طويلة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

الآثار ستتضح في 2026

وأوضحت نجوزي، التي كانت وزيرة للمالية في نيجيريا وعملت سنوات طويلة في البنك الدولي، في المقابلة التي تأتي في بداية فترة رئاستها الثانية للمنظمة، أنه “مع الوضع القائم حاليا ليس من المستغرب أن يشكك البعض في جدوى نظام التجارة العالمي والقدرة على التنبؤ بما يسفر عنه”.

وأشارت إلى أن التجارة العالمية يمكن أن تشهد آثار التعريفات الجمركية “في وقت لاحق” حتى عام 2026، حيث إن الكثير من عمليات التبادل التجاري الحالية تم التعاقد عليها قبل صدور تعريفات ترامب الجمركية.

وذكرت في مقابلتها مع رويترز أنه “من المحتمل أن نبدأ في رؤية بعض التأثيرات الأخرى، حيث يتم استنفاد البضائع الموجودة في المستودعات. سنرى العام المقبل، لكن ما زلنا نتوقع بعض النمو”.

ترامب متمسك بالتعريفات الجمركية

يُذكر أن ترامب أكد تمسكه بالتعريفات الجمركية، في منشور على منصة سوشيال تروث التي يمتلكها أمس الاثنين، وذلك في تحد واضح لقرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، التي قضت يوم الجمعة بعدم قانونية أغلبية الرسوم الجمركية.

وقال ترامب في منشوره إنه سوف تُستثمر 15 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، أغلبها بسبب التعريفات الجمركية، وحذر من أن هذه الاستثمارات سوف تتوقف إذا أُلغيت التعريفات.

ورغم انتقاده الحاد، فقد أعرب عن ثقته بأن المحكمة العليا ستنقض القرار قريبا.