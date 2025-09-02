3 دقائق قد تكون الفاصل بينك وبين ألزهايمر.. كيف يحدث ذلك؟

كشفت دراسة بريطانية عن اختبار مبتكر لا يستغرق سوى ثلاث دقائق يمكنه رصد مؤشرات مبكرة لمشكلات الذاكرة المرتبطة بمرض ألزهايمر، قبل سنوات من إمكانية التشخيص السريري التقليدي. الدراسة، التي قادها خبراء من جامعتي باث وبريستول ونُشرت في مجلة “اتصالات الدماغ”، شملت 52 مريضاً يعانون من ضعف إدراكي طفيف وهو تراجع مبكر في الذاكرة ومهارات التفكير، إضافة إلى 54 من كبار السن الأصحاء.

آلية الفحص

الباحثون يرون أن هذا الفحص، الذي أُطلق عليه اسم “كرة السرعة”، قد يشكّل وسيلة زهيدةَ التكلفة وواسعة الاستخدام، خصوصًا لأولئك الذين يواجهون صعوبة في الحصول على تشخيص مبكر. وبحسب وكالة الأنباء البريطانية، يمكن إجراء الاختبار في أماكن متعددة، بما في ذلك المنازل.

تم تطوير الاختبار في جامعة باث، ويعتمد على تقنية قياس النشاط الكهربائي للدماغ عبر تثبيت حساسات صغيرة على فروة الرأس.

ويُعرض على المشاركين صور متسارعة بينما يسجل الجهاز الاستجابات التلقائية للدماغ، ما يكشف عن أنماط مرتبطة بضعف الذاكرة.

تشير بيانات جمعية الزهايمر البريطانية إلى أن نحو 982 ألف شخص يعيشون مع الخرف في المملكة المتحدة، فيما لا يحصل أكثر من ثلثهم على تشخيص رسمي.

ومن المتوقع أن يقفز العدد إلى نحو 1.4 مليون بحلول عام 2040، ما يعزز الحاجة الملحة لتقنيات تشخيصية مبكرة وفعّالة.