اعتراف أوروبي جديد بدولة فلسطين في خطوة تعزز الزخم الدولي

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية مساء الجمعة، أن البرتغال ستعترف رسميا الأحد المقبل بدولة فلسطين، وذلك قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان الخارجية البرتغالية على موقعها الإلكتروني أن “البرتغال ستعترف بدولة فلسطين وسيتم الإعلان عن الاعتراف الرسمي يوم الأحد 21 سبتمبر/أيلول”.

وكانت لشبونة قد أعلنت في يوليو/تموز أنها تخطط للقيام بهذه الخطوة بالنظر إلى “التطور المقلق جدا للنزاع”، فضلا عن الأزمة الإنسانية والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بضم الأراضي الفلسطينية.

من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى نفس الخطوة، أي الاعتراف بدولة فلسطينية، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أندورا وأستراليا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو تعتزم أيضا الاعتراف بدولة فلسطين.

وتنطلق يوم الاثنين المقبل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي من المقرر أن تناقش مسألة حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ فترة طويلة.

عاجل | الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد بأغلبية كبيرة إعلانا يحدد خطوات محددة "لا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين pic.twitter.com/gBLO8zRnbg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 12, 2025

إعلان نيويورك

سبق و تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 12 سبتمبر/ أيلول، “مشروع قرار” يؤيد “إعلان نيويورك” لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وتنفيذ حل الدولتين بأغلبية الأصوات.

وصوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة على إعلان يحدد “خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها” نحو حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.

وأقرت الجمعية العامة القرار الفرنسي السعودي، المعنون رسميا “إعلان نيويورك” بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بأغلبية 142 صوتا من حضور جلسة التصويت مقابل 10 أصوات معارضة وامتناع 12 دولة عن التصويت، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة على حسابها الإلكتروني.

وبين 28 و30 يوليو/ تموز الماضي، عُقد في نيويورك مؤتمر حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطين وغياب أمريكي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.