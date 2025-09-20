الشيباني يناقش “قيصر”.. تحرك دبلوماسي ومؤشرات انفراج قريب

أعرب أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين السوري، عن تفاؤله برفع كامل للعقوبات على سوريا على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبعد سنوات طويلة من القطيعة، عاد العلم السوري ليرفرف من جديد فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الأمريكية واشنطن، في مشهد وصفه أسعد الشيباني بأنه “لحظة فخر واعتزاز”.

بعد عقود من الغياب، يُرفع اليوم علم الجمهورية العربية السورية عاليا فوق سفارتنا في واشنطن.

بمشاعر الفخر والاعتزاز، أمثّل شعبا صمد، ووطنا لم ينكسر.

سوريا تعود…

مؤكدًا أن “سوريا تعود، وشعبها صمد، ووطنها لم ينكسر”، على حد تعبيره في منشور له على منصة “إكس”.

ونقلت الإخبارية السورية عن الشيباني، الوزير قوله: “سوريا تستحق أن ترفع عنها العقوبات”، مضيفًا أنه عقد اجتماعات مكثفة أمس واليوم، وتركزت المباحثات حول إعطاء المجتمع الدولي سوريا مجالاً أكبر لإعادة بناء ما هُدم على صعيد كل المجالات خلال السنوات الـ14 الماضية، مشددًا على أن ذلك لن يحدث إلا من خلال رفع العقوبات التي تقف عائقًا، وختم بالقول إنه متفائل برفع العقوبات جميعًا بما فيها قانون قيصر.

وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني: نتوقّع رفع العقوبات عن سوريا قريباً بما فيها قانون قيصر

وأضافت الإخبارية السورية نقلاً عن الشيباني أن أي اتفاق مع إسرائيل سيكون هدفه مصلحة الشعب السوري ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وكان مصدر رسمي في الحكومة السورية قال لقناة الجزيرة يوم الثلاثاء إن أي تفاهمات محتملة مع إسرائيل يجب أن تضمن سيادة سوريا وأن تعالج ما وصفه بـ”التهديدات الإسرائيلية المتكررة”.

وشدد المصدر على أن أي اتفاق أمني مع إسرائيل ينبغي أن يرتكز على اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، باعتبارها المرجعية القانونية والسياسية الأساسية لأي ترتيبات مستقبلية.

وعلق كريستوفر لانداو، نائب وزير الخارجية الأمريكية، على زيارة الشيباني لواشنطن بالقول إنه لعقود من الزمن، لم تكن لدى الولايات المتحدة علاقة ذات مغزى فعلي مع سوريا.

For decades, the U.S. has not really had a meaningful relationship with Syria. Under the leadership of @POTUS @RealDonaldTrump and @SecRubio, that is changing, and we are engaging with the new government on issues of mutual interest. Special Envoy Tom Barrack and I were delighted…

وشارك لاندو صور اجتماعه مع الشيباني على منصة “إكس” وعلق قائلا إن الوضع تغير مع سوريا في ظل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، وأضاف أنه انخرط في حوار مع الحكومة الجديدة حول قضايا ذات اهتمام مشترك.

ونوه إلى أنه ناقش مع توم باراك، المبعوث الخاص إلى سوريا، والشيباني مستقبل سوريا والعلاقات الإسرائيلية السورية والفرص الاقتصادية ومكافحة الإرهاب.

وأكد فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأمريكي للجزيرة مباشر، أن الولايات المتحدة تتطلع بجدية إلى أن تكون سوريا شريكا في محاربة الإرهاب وضمان عدم عودة تنظيم داعش إلى المنطقة.

وأضاف فاروق بلال أن عضوة مجلس الشيوخ جين شاهين وعضو مجلس النواب جو ويلسون أكدا لوزير الخارجية السوري دعمهما لرفع العقوبات عن بلاده.

كان الشيباني التقى بـعضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس فان هولن، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية.

وسَبَقَ ذلك لقاء الشيباني عددًا من المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، حيث بَحَثَ سبل إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، بما يضمن تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة تمويل الإرهاب.

كما التقى الشيباني مع عدد من أعضاء الكونغرس لبحث العلاقات الثنائية ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.