بريطانيا ترحّل مهاجرين إلى فرنسا بعد اتفاق بينهما

رحّلت بريطانيا مهاجرا ثالثا إيراني الجنسية إلى فرنسا، الجمعة، في إطار اتفاق بين البلدين، وذلك بعدما رحّلت هنديا وإريتريا خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية البريطانية.

وصباح الجمعة، رحّلت الحكومة البريطانية مهاجرا إريتريا إلى فرنسا جوا، بعد أن رفض القضاء البريطاني الخميس طعنا في قرار ترحيله كان قد تقدَّم به.

ووصل المهاجر الإريتري إلى بريطانيا في مطلع أغسطس/آب، بعد عبوره قناة المانش التي تفصل فرنسا عن بريطانيا باستخدام القوارب، مثله مثل آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى شواطيء بريطانيا بالطريقة نفسها كل عام.

ورحَّب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بترحيل أول مهاجر بموجب الاتفاق الذي توصل إليه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا عزمه على “تكثيف العملية”.

وينص الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس على إعادة مهاجرين غير نظاميين وافدين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، في مقابل إرسال مهاجرين موجودين حاليا في فرنسا بشكل قانوني الى بريطانيا بالعدد نفسه.

ترامب يدعو إلى الحزم في ملف الهجرة

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بريطانيا، الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع ستارمر إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد الهجرة غير القانونية، حتى لو تطلب ذلك “الاستعانة بالجيش”.

ورد نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة ستتبع نصيحة الرئيس الأمريكي قائلا “لدينا حرس حدود استثنائيون”، في ما بدا استبعادا لهذا الاحتمال.

وقال وزير التجارة البريطاني بيتر كايل متحدثا باسم الحكومة “ما نحتاج إليه حقا حاليا هو أن يركز جيشنا على كل القضايا المهمة حقا في كل أنحاء العالم والمرتبطة مباشرة بدفاعنا الوطني”.

ضغوط اليمين المتطرف

ويواجه حزب العمال ضغوطا للحد من الهجرة غير القانونية في مواجهة صعود حزب الإصلاح اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين الذي يرى أن إجراءات الحكومة للحد من الهجرة ضعيفة وغير فعالة.

ومنذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، وصل أكثر من 31 ألف شخص إلى السواحل البريطانية بعد عبور قناة المانش، وهو عدد قياسي مقارنة بالفترة نفسها من السنوات السابقة، وفق بيانات رسمية.

ومنذ مطلع أغسطس، شرعت بريطانيا في اعتقال مهاجرين بموجب الاتفاق. وبحسب صحيفة الغارديان، انتظر 92 محتجزا مطلع الأسبوع ترحيلهم إلى فرنسا.

ويهدف الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا، الذي يستمر حتى يونيو/حزيران 2026، إلى الحد من محاولات العبور بطريقة غير قانونية عبر بحر المانش. ورغم ذلك، غادر صباح الجمعة عشرات الأشخاص شواطئ شمال فرنسا على متن قوارب صغيرة متجهين إلى السواحل الإنجليزية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.