بشظية في البطن.. فلسطيني يظهر رباطة جأش بعد قصف إسرائيلي (فيديو)

مدة الفيديو 01 دقيقة 00 ثانية 01:00
Published On 20/9/2025

أُصيب عدد من المدنيين بجروح، فجر يوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين بالقرب من الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة.

ووفق فيديو متداول، نُقل أحد المصابين بطريقة بدائية على ظهر عربة، وهو في حالة حرجة بعد أن أصيب بشظايا في البطن، وظهر وهو يكافح للإبقاء على أمعائه داخل جسده، بينما حافظ الرجل على هدوئه رغم الإصابة.

كما ظهر بالقرب منه مجموعة من الأطفال، في حالة من الخوف والفزع بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملياته الوحشية.

وفي حي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة استُشهد شخصان بعد قصف جوي إسرائيلي استهدف مدرسة المعتصم.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، أن جيش الاحتلال نفذ سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت المناطق الشمالية الغربية من حي النصر في مدينة غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر

