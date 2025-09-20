فيلان يشعل أمستردام بالهتاف مجددا “الموت للجيش الإسرائيلي” وسط تفاعل جماهيري واسع (شاهد)

أشعل مغني الراب البريطاني “بوب فيلان” الحضور مجددًا خلال حفله في العاصمة الهولندية، برفع العلم الفلسطيني وهتافات قوية تضمنت “الموت للجيش الإسرائيلي” و”فلسطين حرة”.

المغني البريطاني كرّر الهتاف وسط تفاعل جماهيري واسع، رغم أن الشرطة البريطانية سبق أن حققت معه في يونيو/حزيران الماضي بسبب ترديده الهتافات نفسها.

فرقة “بوب فيلان” البريطانية ترفع العلم الفلسطيني وتُشعل الحضور مجددا بهتاف “الموت للجيش الإسرائيلي” خلال حفلها في #أمستردام #الجزيرة_مباشر #هولندا pic.twitter.com/J7Gl68rhwo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 18, 2025

وقد لاقى موقفه تفاعلات كبيرة على مواقع التواصل، حيث كتب أحد المتابعين “غزة حررت شعوب العالم من الأخطبوط الصهيوني”، بينما علقت أحلام “سجلوا اسم بوب فيلان في لوحة الشرف”.

وقال ناصر العجمي “صوت الفنان الحر أعلى من أي تضييق، والكلمة حين ترفع ضد الظلم تصبح جواز مرور إلى قلوب الناس”.

ليست المرة الأولى

وفي حفل بُث على الهواء مباشرة على شاشة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في يونيو/ حزيران الماضي، ردد مغني الراب البريطاني بوب فيلان هتافات تناصر فلسطين وتندد بالإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال مهرجان “غلاستونبري”، أكبر المهرجانات الموسيقية في بريطانيا.