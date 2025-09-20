تركيا.. 12 مصابا في حادث بحري بمضيق البوسفور (فيديو)

شهدت منطقة أوسكودار في إسطنبول مساء الجمعة، حادث تصادم بين مركب ركاب وسفينة شحن، أسفر عن إصابة 12 شخصاً.

وثقت مقاطع فيديو حالة من الفوضى والذعر على متن المركب، حيث ظهر بعض الركاب وهم يرتدون سترات النجاة، ويصرخون مطالبين بمساعدة طبية عاجلة.

وبحسب بيان صادر عن ولاية إسطنبول، وقع الحادث قبالة سواحل “سالاجاك”، حيث اصطدم مركب تابع لشركة خاصة، بسفينة الشحن “أرتفين” التي ترفع علم بنما، وذلك لأسباب لا تزال غير معروفة.

عقب الحادث، هرعت فرق الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى الموقع، إلى جانب قوارب الإنقاذ السريع.

وأظهرت مقاطع الفيديو، تأمين المركب المتضرر وإرساؤه في ميناء أوسكودار، حيث تم إجلاء الركاب، بمن فيهم المصابون، الذين نُقلوا لاحقاً إلى المستشفيات القريبة.

وأفادت وزارة النقل التركية بأنه “لم تقع أي خسائر في الأرواح أو تلوث بيئي نتيجة الحادث”.

بينما أعلنت النيابة العامة في إسطنبول فتح تحقيق في الحادث، وأصدرت أوامر بتوقيف قائدي المركب والسفينة، تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة بعد استجوابهما.