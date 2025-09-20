تلا الفاتحة وسط الأمواج.. رومانو يشارك في رحلة السفينة المقاومة إلى غزة ويبحث عن “الصراط المستقيم” (فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يظهر الناشط الحقوقي الأمريكي الفرنسي فرانك جوزيف رومانو وهو يتلو سورة الفاتحة بلغة عربية متعثرة من على متن إحدى سفن أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.

رومانو، وهو محام دولي وأستاذ جامعي اعتقل سابقا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اختطافه من على متن سفينة حنظلة، تحدث في الفيديو عن رحلته الطويلة مع الإسلام.

“القرآن الكريم يعلّمنا”

وأشار رومانو إلى أنه بدأ التعرف على الإسلام قبل 35 عاما خلال زيارة للمغرب، وقال “منذ حوالي 35 عاما كنت مسافرا في المغرب وفقدت طريقي كنت أعيش في شوارع الدار البيضاء ودعاني إمام مسجد في الجهة الشرقية من الدار البيضاء إلى داخل المسجد وكان لطيفا جدا وفتح الباب لي وشيئا فشيئا أوصلني إلى فهم أهمية الإسلام في العالم”.

وقال رومانو في شهادته “اكتشفت من خلال العيش في المسجد والتعلم عن الإسلام أن الإسلام حافز لتوحيد العالم على الرغم من الصعوبات التي نواجهها. نحن الآن على متن القارب، بعضنا مريض والتحديات كبيرة، لكننا نفكر في غزة ونتواصل مع الفلسطينيين الذين يعانون من أجل المقاومة. القرآن الكريم يعلمنا أن نبقى على الصراط المستقيم”.

على متن أسطول الصمود.. طبيب فرنسي أمريكي يتعلم القرآن أثناء توجهه إلى غزة pic.twitter.com/44hPZfzsL9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 19, 2025

حياتي وسيلة لنقل الرسالة

عُرف رومانو بنشاطه الحقوقي الداعم للقضية الفلسطينية، حيث أكد بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال بعد اختطافه من على متن سفينة حنظلة أن حياته ليست سوى وسيلة لنقل رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم، قائلاً: “القضية أكبر مني، إنها تتعلق بتسليط الضوء على معاناة غزة”.

ودعا رومانو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل ضد الحصار والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، مؤكدا أن وحدة العالم ضد الاحتلال الإسرائيلي ضرورة لا بد منها.

ويواصل أسطول الصمود رحلته البحرية لفك الحصار عن قطاع غزة رغم التحديات، في رسالة تضامن قوية مع أهالي القطاع الذين يتعرضون لحرب إبادة على يد الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو عامين.