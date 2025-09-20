حرائق ضخمة تهدد المناطق السياحية في أنطاليا التركية والسكان يستغيثون (فيديو)
اندلعت حرائق غابات مهولة مساء الجمعة بين منطقتي “كودو” و”بيليك”، وهما من أبرز المناطق السياحية في ولاية أنطاليا جنوب تركيا.
قالت وسائل إعلام محلية تركية إن الحريق انتشر بسرعة بفعل الرياح القوية، ما أثار مخاوف من وصوله إلى المناطق السكنية والمنشآت السياحية القريبة.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيران التهمت مساحات من الأعشاب الجافة ومناطق القصب الكثيف، فيما هرعت فرق الإطفاء إلى المكان.
Antalya’nın en güzide bölgelerinden Kundu ve Belek bölgelerinde yangın, rüzgarın da etkisiyle çok hızlı yayılıyor.
Durum maalesef çok kötü! İnsanlar “acil yardım bekliyoruz” diyorlar.
Yetkililer görene kadar lütfen paylaşalım! @TCTarim pic.twitter.com/QHJMtkmWTJ
— Av. Cemil Çiçek (@avcemilcicek38) September 19, 2025
وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحريق، فيما ناشد البعض السلطات للتحرك بسرعة قبل اتساع رقعة النيران.
ولم ترد حتى الآن أنباء عن إصابات بشرية، فيما بدأت السلطات تحقيقًا للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.