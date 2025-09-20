الأخبار|تركيا

حرائق ضخمة تهدد المناطق السياحية في أنطاليا التركية والسكان يستغيثون (فيديو)

Published On 20/9/2025

اندلعت حرائق غابات مهولة مساء الجمعة بين منطقتي “كودو” و”بيليك”، وهما من أبرز المناطق السياحية في ولاية أنطاليا جنوب تركيا.

قالت وسائل إعلام محلية تركية إن الحريق انتشر بسرعة بفعل الرياح القوية، ما أثار مخاوف من وصوله إلى المناطق السكنية والمنشآت السياحية القريبة.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيران التهمت مساحات من الأعشاب الجافة ومناطق القصب الكثيف، فيما هرعت فرق الإطفاء إلى المكان.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحريق، فيما ناشد البعض السلطات للتحرك بسرعة قبل اتساع رقعة النيران.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن إصابات بشرية، فيما بدأت السلطات تحقيقًا للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع وصحف تركية

