دولة جديدة تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية، أن البرازيل انضمت للدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2023، دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت المحكمة العالمية “أودعت البرازيل أمس، لدى قلم المحكمة، مستندةً إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، إعلان تدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

“الحصول على حق التدخل”

وتنص المادة 63 من النظام الأساسي على أنه في حال وجود خلاف حول تفسير اتفاقية شاركت فيها دول غير أطراف النزاع، يحق لكل دولة من تلك الدول التدخل في القضية، إذا مارست دولة ما هذا الحق، فإن التفسير الوارد في قرار المحكمة يكون ملزمًا لها أيضًا.

وقالت المحكمة “للحصول على حق التدخل الممنوح لها بموجب المادة 63، تحتج البرازيل بكونها طرفًا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 ديسمبر 1948 (المشار إليها فيما يلي باسم “اتفاقية الإبادة الجماعية”).

وذكرت أن “تفسير المواد الأولى والثانية والثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية هو محل النزاع في هذه القضية” وفي إعلانها، توضح البرازيل تفسيرها للمواد المذكورة آنفًا. ووفقًا للمادة 83 من قواعد المحكمة، دُعيت جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات كتابية بشأن إعلان التدخل.

التاريخ الإجرائي

في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات من جانبها لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

وتضمن الطلب أيضًا طلبًا للإشارة إلى تدابير مؤقتة، قُدّم وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و74 و75 من لائحتها. في 26 يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا.

وفي 6 مارس/آذار 2024، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا إلى المحكمة لإصدار تدابير مؤقتة إضافية وتعديل قرارها الصادر في 26 يناير 2024. وفي 28 مارس 2024، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة إضافية.

وفي 10 مايو/أيار 2024، قدّمت جنوب أفريقيا طلبًا جديدًا لتعديل التدابير المؤقتة وإصدارها، وبموجب أمرٍ مؤرخ بتاريخ 24 مايو 2024، أعادت المحكمة تأكيد التدابير المؤقتة التي سبق تحديدها، وأشارت إلى تدابير جديدة.

وأشارت المحكمة إلى الدول التي قدمت طلبًا للحصول على إذن بالتدخل بموجب المادة 62 من النظام الأساسي أو إعلانًا بالتدخل بموجب المادة 63 من النظام الأساسي.

والدول هي (كولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين، وإسبانيا، وتركيا، وتشيلي، وجزر المالديف، وبوليفيا، وأيرلندا، وكوبا، وجزيرة بليز.

ترحيب فلسطيني

ترحيب فلسطيني

ورحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار البرازيل التقدّم بطلب رسمي للانضمام إلى الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية من قبل جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بشأن جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت إن الخطوة تعبّر بوضوح عن التزام البرازيل بمبادئ القانون الدولي ووقوفها إلى جانب العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتشكل إضافة مهمة إلى الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

ودعت الوزارة دول العالم كافة إلى أن تحذو حذو البرازيل وجنوب إفريقيا، وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني ووقف جرائم الإبادة بحقه، وان تنضم إلى هذه الدعوى، لأهميتها في تعزيز مكانة القانون الدولي وترسيخ الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية.