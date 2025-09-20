شاب يضرب والدته حتى الموت بسبب انقطاع الإنترنت (فيديو صادم)

ألقت الشرطة في ولاية جايبور الهندية، القبض على شاب يبلغ من العمر 31 عاما، بعد أن اعتدى بعنف على والدته متسببا في وفاتها، إثر خلاف نشب بينهما بسبب انقطاع خدمة الإنترنت، ونفاد أسطوانة غاز الطهي.

وقالت السلطات إن الجريمة كُشفت بعد انتشار مقطع “فيديو” يظهر المتهم وهو يهاجم والدته باستخدام قطعة خشبية سميكة، بينما حاول والده التدخل لوقف الاعتداء دون جدوى.

ونُقلت الأم إلى المستشفى فاقدة للوعي، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها البالغة، فيما وُضع المتهم رهن الاحتجاز بانتظار استكمال التحقيقات.