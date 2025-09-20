شاهد: مدن أوروبية تنتفض.. مظاهرات حاشدة تضامنا مع غزة

تشهد عواصم ومدن أوروبية كبرى، بينها باريس وبرلين وبريمن وفيينا وتورينو، مظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، حيث طالب الآلاف بوقف فوري للحرب في غزة، وإدانة ما وصفوها بـ”جريمة الإبادة الإسرائيلية”، وفتح كل المعابر الإنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بجرائم الاحتلال، وتدعو إلى وقف حرب التجويع في غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن استمرار العدوان منذ نحو عامين يرقى إلى جريمة حرب تستوجب تدخلا دوليا عاجلا.

كما حمل بعض المتظاهرين صورا لقادة المقاومة الفلسطينية، وأشادوا بمبادرة أسطول الصمود العالمي الذي أبحر باتجاه غزة، معتبرين أنه تعبير عن تضامن شعبي عابر للحدود.

ودعت المظاهرات إلى فرض مقاطعة شاملة لإسرائيل في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وفرض عقوبات دولية لوقف الحرب.

كما شدد المشاركون على ضرورة استمرار الضغط الشعبي والإعلامي على الحكومات الغربية لوقف دعمها العسكري والسياسي للاحتلال، محذرين من أن استمرار الصمت الدولي يفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.

وأكدت الهتافات والشعارات المرفوعة أن هذه الموجة من الاحتجاجات تعكس تصاعد الغضب الشعبي في أوروبا ضد السياسات الإسرائيلية، وتزايد المطالبات بإنهاء العدوان وتعزيز التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية وصمود شعبها.