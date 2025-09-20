“قتلتم 70 ألف مدني”.. سجال حاد بين أكاديمي صيني ومسؤول إسرائيلي ( فيديو)

شهد منتدى “شيانجشان” للحوار الأمني والدفاعي في بيجين يوم 17 سبتمبر، سجالاً حاداً بين أكاديمي صيني ومسؤول عسكري إسرائيلي حول الحرب في غزة.

وانتشر على الإنترنت مقطع فيديو للباحث الصيني المرموق في العلاقات الدولية، يان شيوتونغ، وهو يوبخ المسؤول الإسرائيلي بسبب ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

أكاديمي صيني يواجه مسؤولا عسكريا إسرائيليا: قتلتم 70 ألف مدني وليست حكومتك من تقرر الحقيقة pic.twitter.com/w5Ea18XgAJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 19, 2025

ووفقاً لصحيفة “ذا بيبر”، فإن اسم المسؤول الإسرائيلي هو إيلاد شوشان.

وخلال المحادثة، ذكر شوشان أن صراع غزة نابع من استمرار حركة حماس في احتجاز الأسرى.

ورد يان بالقول إن “الجيش الإسرائيلي يجب أن يستهدف الإرهابيين، لا الأطفال والنساء”.

وأضاف أن إسرائيل تفقد شرعيتها عندما تستهدف النساء والأطفال.

المسؤول الإسرائيلي، حاول تبرير الجرائم التي يقوم بها جيش الاحتلال بالقول “لقد بذلنا قصارى جهدنا لتجنب إيذاء المدنيين”.

لكن الأكاديمي الصيني رد بسرعة: “أنتم قتلتم ما يقرب من 70 ألف مدني، إنهم ليسوا إرهابيين”.

وعندما حاول المسؤول الإسرائيلي النفي، أكّد يان أن للمجتمع الدولي رأيه الخاص في عملية غزة، وأن إسرائيل ليست هي من تحدد الحقائق.

وردا على سؤال المسؤول الإسرائيلي حول كيفية معالجة قضية حماس، أكد الأكاديمي الصيني على ضرورة الاعتراف بـحل الدولتين والتعاون مع فلسطين بوساطة الأمم المتحدة.