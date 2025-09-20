قطر تسلّم رسالة إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة

سلّمت قطر، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، تتعلق بالاعتداء المسلح الذي ارتكبته إسرائيل ضد مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الدوحة.

وقام بتسليم الرسالة السيد عيسى عبد الله المالكي، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وأشارت الرسالة إلى أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة قطر ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، مؤكدة احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي.

تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة. هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) September 9, 2025

انتهاك للقوانين والأعراف الدولية

وفي يوم الثلاثاء 9 سبتمبر/أيلول، أعلنت قطر أن إسرائيل شنت هجوما جبانا، استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة (حماس) في الدوحة، أسفر عن شهداء وجرحى.

وقالت الخارجية القطرية إن هذا الاعتداء الإجرامي والهجوم الجبان يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، مؤكدة أن الدوحة لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

وفي وقت لاحق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه هاجم بوساطة سلاح الجو قيادة حركة (حماس) في الدوحة بالتعاون مع جهاز الشاباك.